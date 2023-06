Esposa de Roberto Justus causa polêmica na web com look diferentão: “Não combinou”

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert divide opiniões nas redes sociais após posar com visual diferente

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert deu o que falar nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 19. Acontece que a loira elegeu um look diferentão para prestigiar um evento de uma amiga, mas a combinação não agradou os seguidores da influenciadora e eles opinaram sobre o visual inusitados nos comentários.

Em seu perfil oficial do Instagram, Ana Paula posou com os cabelos presos em um coque molhado e uma maquiagem mais marcada. Além disso, a loira também apostou em um conjunto de alfaiataria com flores roxas gigantescas estampadas em um tecido brilhante, o que causou estranheza entre os seguidores da influenciadora.

É que Ana está acostumada a usar looks mais discretos, por isso, alguns fãs não curtiram a mudança no visual e deixaram comentários: “Esse seu look não está bom. Envelheceu uns 10 anos”, disparou uma seguidora. “Essa roupa sua não combinou com você”, disse outra. “A roupa e o penteado não te favorecem”, comentou uma terceira. “A roupa está feia demais”, disse mais uma.

Alguns admiradores também saíram em defesa da escolha da influenciadora e elogiaram: "Gente pelo amor, ela só variou um pouco o estilo.....deixa ela em paz”, escreveu uma fã. “Está linda, maravilhosa e não envelheceu nada, muito pelo contrário, só está vestida com postura e elegância”, opinou outra seguidora.

Confira o look de Ana Paula Siebert:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Vale lembrar que Ana Paula Siebert se casou com o empresário Roberto Justus em abril de 2015. Após oficializar a cerimônia, a influenciadora digital deu à luz a primeira filha do casal, a pequena Vicky Justus, que atualmente está com três aninhos.

Esposa de Roberto Justus comenta estado de saúde do marido:

Recentemente, Ana Paula Siebert usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre o quadro clínico de saúde do marido, Roberto Justus, que foi diagnosticado em novembro do ano passado com um câncer na bexiga, após realizar um check-up anual. Em uma caixinha de perguntas, a influenciadora surpreendeu ao revelar detalhes do tratamento do empresário.