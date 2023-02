Esposa de Marcos Mion aposta em casaco inusitado e web não perdoa: "Fora de moda!”

Suzana Gullo, esposa de Marcos Mion, foi alvo de críticas na web após surgir com casaco de pele avaliado em $19 mil; veja

Na última quarta-feira, 23, Suzana Gullo (46), esposa do apresentador Marcos Mion (43), como de costume decidiu compartilhar com os seguidores em suas redes sociais, alguns cliques de sua viagem luxuosa pela Suíça, porém ela não contava com um detalhe.

É que os internautas não deixaram passar despercebido a escolha que a influenciadora fez para complementar seu look. Para a ocasião, ela elegeu nada mais nada menos, que um casaco de pele de raposa natural avaliado em R$19 mil, para espantar o frio no país europeu.

"Primeira noite em St. Moritz. Caminhando sobre o lago congelado e amando cada cantinho dessa cidade!", escreveu ela na legenda da publicação.

Ao verem os registros com o casaco polêmico, logo os fãs detonaram a atitude controversa de Suzana com muitas críticas.

"Por que está apagando os comentários e bloqueando quem está criticando sua escolha por usar esse casaco de pele de raposa? É uma hipocrisia defender causas a favor do respeito e da vida humana e usar um casaco desse, que fere aqueles que não têm nem como se defender...", disse um. "Casaco de pele está fora de moda há muito tempo! Pleno 2023 e ainda esse retrocesso!", disparou outro. "Muita hipocrisia", destacou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SUZANA GULLO:

Musculoso!

Ainda recentemente, Marcos Mion arrancou elogios dos interntautas nas redes sociais ao exibir seus braços extremamente musculosos!

Ao publicar uma selfie na academia, durante um de seus treinos, o famoso surgiu usando a camisa do Chicago Bulls, time de basquete da NBA e bermuda, chamando toda a atenção para seu físico escultural.

“Último treino antes da viagem”, escreveu o apresentador, na foto que publicou em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.