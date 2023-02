Marcos Mion chama atenção ao mostrar músculos durante treino na academia

Apresentador Marcos Mion publica selfie na academia e braços musculosos roubam a cena

O apresentador Marcos Mion (43) roubou a cena das redes sociais ao exibir seus braços extremamente musculosos! Ao publicar uma selfie na academia, durante um de seus treinos, o famoso surgiu de regata e bermuda, chamando toda a atenção para seu tamanho nesta segunda-feira, 13.

“Último treino antes da viagem”, escreveu o apresentador, na foto que publicou em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ele aparece usando a camisa do Chicago Bulls, time de basquete da NBA.

A viagem a qual o apresentador se refere é que ele irá para Utah, nos Estados Unidos, para jogar o Jogo das Estrelas da NBA, onde diversos famosos jogam uma partida de basquete, que acontece nesta sexta-feira, 17.

Marcos Mion na academia - Créditos: Reprodução / Instagram



Marcos Mion vai participar do Jogo das Estrelas da NBA: 'Sonho realizado!'

Através de uma publicação da página NBA Brasil, foi revelado que o apresentador Marcos Mions fará parte do Jogo das Estrelas da NBA. “Isso é um daqueles sonhos inalcançáveis que, de repente, vai se realizar”, escreveu o apresentador nos comentários da publicação.

O apresentador revelou em entrevista para a NBA Brasil, em 2020, que nunca se identificou com o futebol, esporte mais popular no país e que sempre amou o basquete. "Quando eu jogava futebol, eu era goleiro, então a bola já era na mão. Sem dúvida nenhuma o basquete sempre foi o meu esporte", disse Mion na época.

Entre os participantes estão atores, comediantes, músicos vencedores do Grammy, atletas e muito mais. A NBA é a maior liga de basquete do mundo. Além de Mion, os únicos dois brasileiros a participar deste evento foram dois ex-jogadores de basquete: Anderson Varejão e o irmão de Tadeu Schmidt, Oscar Schmidt. Varejão é ídolo do Cleveland Cavaliers e participou do evento em 2022.

