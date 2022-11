Esposa de Lula, Janja explica seu choro no discurso do marido

Janja relembra sua emoção após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022: 'Chorei'

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 19h16

Esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, Rosângela Silva, a Janja, relembrou a sua emoção durante primeiro discurso do marido como presidente eleito após o resultado das eleições de 2022. Nesta quinta-feira, 3, ela relembrou uma foto dos dois juntos durante o evento e contou sobre o momento em que chorou no discurso.

Ela estava ajudando Lula a virar as páginas do discurso e as lágrimas escorreram pelo rosto dela.

"Chorei enquanto trocava as páginas do pronunciamento do meu marido, agora presidente eleito, chorei pq a medida q ele lia um Brasil de amor e esperança se materializava naquelas palavras. Um Brasil de paz e união. Mais justo e igualitário. Foi a certeza q um novo amanhã finalmente chegou", disse ela.