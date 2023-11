Esposa de Julio Cesar, Susana Werner choca ao falar de traição: ‘Vai doer’

Após reatar com Julio Cesar, Susana Werner gera especulações nas redes sociais ao ensinar como superar infidelidade em um relacionamento

Susana Werner, esposa do ex-goleiro Julio Cesar, chamou atenção em seu perfil nas redes sociais na última quarta-feira, 29. É que a loira decidiu compartilhar uma reflexão um tanto inusitada sobre superar uma traição. Vale mencionar que, ainda este ano, ela havia anunciado a separação do atleta, porém, apenas dois dias após a revelação, o casal reatou o casamento.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Susana deu um conselho sobre como lidar com a infidelidade em um relacionamento. Sem especificar se já passou por uma situação semelhante, a atriz e apresentadora demonstrou conhecimento: "Vamos falar sobre esses narcisistas que existem, vamos falar sobre traição de todos os modos”, iniciou.

“A gente tem visto traições com mulheres, com finanças da família”, ela continuou a reflexão em outro vídeo: "O cara te enganou, te traiu, traiu a família, os filhos, deu mau exemplo à filha? Quem foi traído não foi você, foi ele mesmo. O cara traiu a si próprio, a própria família, as próprias finanças, ele traiu a Deus, é ele quem perde tudo, não é você", disparou.

Por fim, a loira desejou forças: "Mulheres, sejam fortes, foquem em vocês, encontrem coisas que ocupem a mente de vocês, trabalhem, prosperem, sejam boas pessoas. Não é preciso pagar com a mesma moeda. Vai doer, mas vai passar, porque Deus livra e você segue. Siga, mas foque em você”, Susana finalizou a reflexão.

Na legenda, a apresentadora também preferiu não revelar muitos detalhes: “Para as mulheres ou homens dignos, bem resolvidos e felizes em Deus”, ela escreveu. Nos comentários, os seguidores especularam sobre uma possível traição: “Mas isso é para quem?”, perguntou um. “Espero estar enganada mas creio que fala dela mesma”, disse outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Werner (@susanawerner)



Susana Werner e Julio Cesar viveram divórcio relâmpago:

A apresentadora Susana Werner pegou todos de surpresa ao anunciar o fim do casamento de 21 anos deles em um post feito nas redes sociais em um julho deste ano. Na mensagem, a loira contou que eles decidiram encerrar a união, sem revelar os motivos por trás da decisão: "Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos", ela relatou.

Poucos dias depois da revelação, Susana voltou às redes sociais para contar que eles reataram o casamento: "Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada pelo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão”, a apresentadora celebrou o retorno e publicou uma foto ao lado do amado.

Motivo da separação veio à tona:

Juntos há mais de duas décadas, Susana Werner e Julio Cesar teriam passado por uma crise motivada pelo excesso de compromissos do ex-jogador de futebol. As informações são do jornal 'Extra', que revela porque ela se irritou e tomou a atitude precipitada, já que gostaria de viver uma vida mais tranquila após a aposentadoria do marido.

De acordo com uma amiga próxima ao casal ouvida pelo Jornal Extra, Julio Cesar teria se desdobrado mesmo após o fim da carreira. Ele atua como empresário de jovens atletas, é comentarista de um canal e cuida dos negócios da família. No entanto, as informações não foram confirmadas pela apresentadora, que não revelou mais detalhes após o anuncio da reconciliação.