Esposa de Cristiano Ronaldo encanta fãs ao mostrar os filhos com a camisa da seleção brasileira

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, mostra registros em família e detalhe chama atenção de fãs brasileiros

Nesta sexta-feira, 31, a esposa do craque de futebol, Cristiano Ronaldo (38), Georgina Rodríguez (29) decidiu encantar a internet ao abrir um álbum de fotos em suas redes sociais. Nos registros, ela mostra momentos importantes ao lado da família.

“Minha vida”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram. Nas fotos, ela aparece curtindo diversos momentos com os filhos. Mas o que fez a alegria dos fãs brasileiros foi uma das fotos em que Alana Martina (03) e Eva (05) aparecem vestidas com a camisa da seleção brasileira.

Surpresos, não demorou muito para que seguidores enchessem o post com elogios. "Que lindos eles com a camisa do Brasil", disse uma fã da família. "As meninas com a camisa da nossa seleção que fofas”, falou outra. "Brasil ama vocês", escreveu ainda uma terceira.

Vale lembrar que recentemente Georgina Rodríguez encantou os seguidores das redes sociais ao dividir uma sequência de cliques ao lado de sua família na Arábia Saudita, após Cristiano Ronaldo ser contratado para jogar no clube árabe de futebol Al-Nassr.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GEORGINA RODRÍGUEZ:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)

Esposa de Cristiano Ronaldo encanta ao mostrar o lado paizão do jogador

Georgina Rodríguez, a esposa do craque Cristiano Ronaldo, se derreteu ao publicar em seu Instagram oficial uma linda foto de Bella Esmeralda, filha caçula do jogador, no colo do paizão.

"Esse olhar tão forte e delicado que Deus te deu", disse ao falar da caçula. "Amo os dois", escreveu na legenda do post.

Logo, nos comentários, os internautas elogiaram a relação e o tempo de qualidade que o jogador do clube árabe de futebol Al-Nassr tem com a família:"Ela é tão fofa. Deus abençoe ","Lindezas ","Amor Puro”,”Amores, ela é tão linda e tão esperta”, “Que preciosidade”, disseram alguns admiradores.