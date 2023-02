Esposa de Arlindo Cruz é detonada após assumir namoro com outro: "Como pode?"

Esposa de Arlindo Cruz é detonada após revelar que está namorando outro; veja os comentários

Esposa de Arlindo Cruz, a porta-bandeira Babi Cruz está recebendo mensagens ofensivas com críticas nas redes sociais desde a última quinta-feira (23). Tudo aconteceu após ela expor que está vivendo um novo amor.

Ainda casada com o sambista e mantendo a rotina de cuidados com sua saúde, ela confirmou que está se relacionando com outro. Após expor a situação, alguns seguidores não estão aceitando bem a informação.

"Sei lá ficaria mais digno se separasse primeiro, que feio! Você tem todo direito de seguir com a vida, mas casada ainda? O homem no estado que está?", disse um. "Assumiu um relacionamento sério convivendo com o marido ainda? Como pode? Que amor estranho, seu marido ainda tá vivo, linda", disse outro. "Na saúde e na riqueza, o resto, deixa pra lá", escreveu outro citando o juramento realizado na hora do casamento.

Babi Cruz também ganho o carinho de alguns seguidores que sempre viram como ela cuida bem do sambista, com quem tem dois filhos. "Não largou a mão do Arlindo em nenhum momento, tu merece muito ser feliz, e está maravilhosa", disse um. "Julgar ela é fácil, será que ele a respeitou quando estava bem de saúde? E outra ela tá cuidando dele", defendeu outro.

ASSUMIU ROMANCE

Esposa de Arlindo Cruz, a ex porta-bandeira Babi Cruz está vivendo um novo namoro. Ela assumiu a relação para a família e confirmou o romance em uma primeira entrevista. Ela ainda é casada com sambista que sofreu um AVC há cinco anos.

“Eu conheci o André Caetano no momento da política . Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, disse Babi Cruz para a colunista Fábia Oliveira, do 'Em Off'.