Especial CARAS - Fotos exclusivas do casamento do ex-presidente Lula com Rosângela Silva

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 19h54

Com cerimônia romântica e tradicional, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (76) disse “sim” para a socióloga Rosângela Silva (55), a Janja. A cerimônia aconteceu em uma casa de festas de São Paulo e contou com apenas 150 convidados, entre parentes e amigos.

O casal priorizou amigos em comum, como a cantora Maria Rita (44), o economista e ex-BBB Gil do Vigor (30) e o humorista e apresentador Paulo Vieira (29). “Ninguém mais feliz que eu e você. Hoje é dia de celebrar o nosso amor. Que o vento venha nos abençoar e carregar todo o mal para longe de nós”, disse Janja para o amado pouco antes da cerimônia. Apaixonado, Lula também fez questão de se declarar para a sua bela amada: “O amor é um sentimento capaz de preencher nossas vidas com felicidade. Foi um dos dias mais felizes da minha vida porque começamos uma nova etapa, de união, esperança e muito amor”, comentou ele.

Lula e Janja, nascida no interior do Paraná, se conhecem há décadas. A socióloga é filiada ao PT, partido dele, desde 1980 e eles iniciaram o relacionamento no fim de 2017, mas só o tornaram público em 2019, quando ele estava preso em Curitiba. Janja foi uma das pessoas que mais esteve presente nas vigílias em frente à Polícia Federal na capital paranaense. Além de ajudar a coordenar o movimento, ela era uma das poucas pessoas que podiam visitá-lo. Além disso, trocaram mais de 500 cartas.

O caso de amor, que atravessou dificuldades e momentos complicados da vida dele, finalmente teve um final feliz. Para marcar a união, Lula chamou o bispo emérito de Blumenau, Santa Catarina, Angélico Sândalo Bernardino, seu velho amigo.

Janja chegou à casa de festas usando vestido das estilistas Helô Rocha (40) e Camila Pedroza (39) cheio de referências ao agora marido, nascido no Caetés, em Pernambuco. A peça única, composta por um corset e uma saia, trazia bordados feitos pelas costureiras de Timbaúba dos Batistas, no Seridó, sertão do Rio Grande do Norte. “Janja foi uma das noivas mais tranquilas com quem já trabalhei. Ela apenas me pediu para o vestido ter mangas. Inicialmente seriam mangas do tipo sino, mas acabamos optando por bufantes, porque ficam presas ao pulso e não interferem nos movimentos”, explicou Helô, que criou, junto com as bordadeiras desenhos que remetem ao luar do sertão, com estrelas, cactos e luas. Os mesmos motivos acabaram ganhando destaque nos convites, em cor creme com cactos e estrelas também, e até no desenho de contorno do bolo, que, ao invés dos tradicionais bonequinhos, ganhou apenas as iniciais do casal.

Janja também pediu para que o modelo não tivesse as costas nuas e optou por não usar véu ou grinalda, apenas um buquê com rosas vermelhas e muitas folhagens. “É um vestido bem brasileiro, como é normalmente o meu trabalho, mas também como nessa união, mais do que em outras, era necessário”, concluiu a estilista. Lula optou por terno azul sem gravata e recebeu a noiva no altar com um beijo na testa muito aplaudido por todos os convidados. Tanto que ele repetiu o carinho antes do bispo iniciar a cerimônia.

Na entrada da casa de festas, um membro da equipe do cerimonial entregava um envelope branco a todos os convidados, pedindo para que guardassem os celulares. Apenas o médico de Lula, o cardiologista Roberto Kalil, pôde ficar com seu aparelho por conta de seus outros pacientes. Os demais convidados acataram o pedido e deixaram os aparelhos de lado sem problemas.

A cerimônia foi emocionante e os noivos trocaram várias juras de amor, mostrando que estão cada vez mais apaixonados. Laura (7) e Ana Lua (4), neta e bisneta de Lula, respectivamente, foram as lindas daminhas de honra, que usaram vestidos com camisa em organza e jardineira de babados, bem tradicional, mas completaram o look também assinado por Helô Rocha e Camila Pedroza com tênis branco com pintura feita em chá.

Poucos políticos foram convidados. Entre eles, Marcelo Freixo (55), amigo íntimo de Lula. “Noite linda, celebrando o amor e a união. Uma honra compartilhar esse momento especial. Toda a felicidade ao casal. Viva o amor”, disse ele, logo após a festa.

As cantoras Daniela Mercury (56), Maria Rita (44) e Duda Beat (34) também abraçaram os noivos. “Esse casal radiante enfrentou longos 580 dias de distância no período em que o presidente foi mantido preso. Foram 580 dias e 580 cartas. Ali, muitas juras de amor e promessas de compromisso. Ontem, a aliança mais linda se cumpriu”, disse Daniela. “O amor sempre vence e a gente sabe muito bem disso. Toda a felicidade do mundo para Lula e Janja”, completou a jornalista Malu Verçosa (45), casada com Daniela Mercury.

Após a cerimônia, uma banda embalou os convidados na pista de dança. Os noivos abriram a noite com uma tradicional valsa, mas depois convidaram a todos para dançar. Com seu eterno bom humor, Paulo Vieira contou que sua mulher, Ilana, não aguentou e chamou a ex-presidente Dilma Rousseff (74) para dançar até o chão. Tudo levado na brincadeira por Dilma, a quem Lula chamava a todo momento carinhosamente de Dilminha. Amiga de longa data da noiva, a apresentadora Bela Gil (34) curtiu a noite ao lado do marido, João Paulo Demasi. “O amor venceu!”, constatou ela.

O bufê também seguiu o tema luar do sertão e serviu comidinhas nordestinas, como polenta com linguiça e arroz misturado com carne-seca. Para acompanhar, vinho nacional ou argentino entre as bebidas. Nada extravagante. De repente, Janja, que já mostrou seus dotes de cantora nas redes sociais, pegou o microfone e cantou O Que É o Amor, de Arlindo Cruz (63), para o marido. Ganhou aplausos! Outro momento emocionante foi quando, no telão que mostrou vários momentos da história do casal, apareceu um vídeo com as bordadeiras que fizeram os desenhos do vestido de noiva. “Muita alegria, felicidade, esperança e amor. Viram o vestido da Janja que lindo? O Rio Grande do Norte marcando presença”, disse a governadora do estado, Fátima Bezerra (67). Em determinado momento, Janja olhou para Lula e disse que estava vivendo o dia mais feliz de sua vida. Ele chorou.

O escritor Fernando Morais (76) foi o primeiro a deixar a festa. Com baixa oxigenação, sequela da covid, ele alegou não ter condições físicas de ficar mais tempo. Os demais convidados se divertiram a noite inteira. Após a apresentação da banda, a festa seguiu com DJ. No final, docinhos para todos. Paulo Vieira e Gil do Vigor não tiveram pudor e levaram vários para casa.

Os convidados também ganharam uma lembrancinha: um bastidor bordado com os mesmos desenhos do vestido de Janja pelas bordadeiras do sertão do Rio Grande do Norte e a frase que marcou a noite: “O amor venceu!”. Tudo feito com muita delicadeza e com a leveza que pontuou toda a cerimônia de união do ex-presidente com a socióloga, sua terceira mulher. Lula foi casado com Maria de Lourdes da Silva, que faleceu em 1971, após dois anos de união, e com Marisa Letícia (1950-2017), mãe de seus quatro filhos, Fábio Luís (47), o Lulinha, Marcos Cláudio (51), Sandro Luís (43) e Luís Cláudio (37). Ele também é pai de Lurian (48), de uma antiga relação.

Lula e sua Janja não vão viajar em lua de mel. O ex-presidente alega que já vive uma eterna lua de mel com a socióloga. Eles apenas passaram a noite de núpcias em um hotel cinco estrelas em São Paulo com diária em torno de 3000 reais. Paulo Vieira, mais uma vez brincou: “Achei baratíssimo!”. A assessoria do casal informou que todos os custos da festa e da noite de núpcias foram pagos por eles próprios.

