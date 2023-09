Entenda por que morte de Rafael Puglisi foi registrada como 'suspeita'; veja andamento do caso

Conhecido como dentista dos famosos, Rafael Puglisi morreu nesta segunda-feira, 18, aos 35 anos

A Polícia Civil de São Paulo registrou a morte de Rafael Puglisi, dentista conhecido por atender celebridades, como "suspeita". O profissional foi encontrado morto próximo à sua piscina nesta segunda-feira, 18.

Em nota enviada à CARAS Brasil, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo explicou porque a morte de Rafael Puglisi foi registrada desta forma . "Conforme determina a regulamentação da portaria DGP nº. 14/2005 (art. 2º) —em que casos de morte não natural devem ser registrados com a natureza morte suspeita— a Polícia Civil registrou a ocorrência como morte suspeita", diz o texto.

Além disso, foram encontrados resquícios de sangue na varanda de um quarto no primeiro andar do prédio e próximo ao corpo do dentista, que estava na borda da piscina. Segundo o órgão público, foram solicitadas perícia ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC).

Leia também:O que aconteceu com o dentista dos famosos? Neurocirurgião explica causa da morte e faz alerta

De acordo com a família, Rafael Puglisi fazia natação todos os dias e teria batido a cabeça no fundo da piscina quando mergulhou. Uma equipe médica tentou reanimá-lo, porém o profissional chegou sem vida ao hospital. Agora as investigações do caso seguem pelo 2º DP de Barueri, em São Paulo, visando o esclarecimento do caso.

Conhecido como dentista dos famosos, Rafael atendia nomes como Juliette Freire, Jade Picon e Whindersson Nunes. Ele era formado pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) de São Paulo, e fazia parte da quarta geração de sua família que se dedicada à profissão.

Segundo o site oficial da empresa em que trabalhava, o dentista chegou a desempenhar o cargo de diretor clínico no Instituto Odontológico Guy Puglisi (IGP), clínica de luxo especializada em cuidados bucais, localizada também em São Paulo.

CONFIRA FOTO DE RAFAEL PUGLISI, PROFISSIONAL CONHECIDO COMO DENTISTA DOS FAMOSOS: