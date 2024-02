Entenda a causa da morte de Bobbie Jean Carter, aos 41 anos de idade

Quase dois meses após a morte de Bobbie Jean Carter, aos 41 anos de idade, foi divulgada a causa de sua morte. Confira os detalhes

Foi revelada a causa da morte de Bobbie Jean Carter, irmã de Nick Carter e do falecido Aaron Carter. Bobbie, de 41 anos de idade, morreu no dia 23 de dezembro do ano passado de causa, até então, desconhecida.

O motivo de seu falecimento foi uma "intoxicação pelos efeitos combinados do fentanil e da metanfetamina", de acordo com um relatório inicial do caso divulgado pelo Departamento Médico Legista do Condado de Hillsborough e obtido pela revista People. A morte foi listada como acidental.

Ainda de acordo com o relatório, o colega de quarto de Carter a viu pela última vez às 6h30 e a encontrou desacordada no chão do banheiro meia hora depois. Ela foi levada às pressas para o Hospital St. Joseph, em Tampa. Após sofrer parada cardíaca, sua morte foi declarada às 8h02.

Na seção "histórico médico" do relatório, as autoridades disseram que Carter foi diagnosticada com esquizofrenia. Ele também listou como "medicamentos preliminares" o propranolol - medicamento ansiolítico -, omeprazo - que trata indigestão, azia e refluxo ácido -, clindamicina - antibiótico - e quetiapina - usada para tratar condições de saúde mental como a própria esquizofrenia.

O departamento do xerife de Hillsborough já havia confirmado à People que Carter foi encontrada sem resposta no banheiro de sua casa na Flórida. Na época, os deputados também souberam que ela estava em liberdade condicional por posse de cocaína no momento de seu falecimento.

Os colegas de quarto de Carter, no entanto, disseram aos deputados que ela não usou nenhum entorpecente desde que saiu da prisão e o gabinete do xerife acrescentou que nenhum entorpecente ou apetrechos foram encontrados no quarto ou banheiro de Bobbie Jean Carter.

Também não havia sinais de maus-tratos, segundo as autoridades - que ficaram com a filha de Carter, Bella, de 8 anos de idade, até que seus parentes mais próximos chegassem de Orlando.

No início de janeiro, Nick quebrou o silêncio sobre a morte de sua irmã, escrevendo que estava "completamente de coração partido" ao compartilhar uma foto dos dois juntos na infância.

"Pode levar uma vida inteira para processar totalmente a perda que minha família sofreu ao longo dos anos - mais recentemente, com o falecimento repentino de nossa irmã Bobbie Jean", escreveu ele.

Nick também compartilhou sua gratidão aos fãs pelo apoio recebido. "Obrigado por todo o seu amor e palavras gentis", disse ele. "Somos lembrados novamente de que a vida é preciosa, passageira e para valorizar o tempo que temos com quem amamos. Sei que ela finalmente está em paz com Deus. Te amo BJ", finalizou.

A mãe de Bobbie, Jane, prestou homenagem à filha em um comunicado ao TMZ. "Estou em choque ao saber da morte repentina de minha filha, Bobbie Jean, e precisarei de tempo para processar a terrível realidade de que isso acontece pela terceira vez", disse ela, fazendo referência às mortes de seu filho Aaron, que faleceu aos 34 anos em novembro de 2022, e da filha Leslie, aos 25 anos em 2012.

"Por mais que um pai sinta profundamente a perda de um filho, o sofrimento de uma criança pequena com a perda de um pai deve ser muito maior", continuou Jane. "Então, peço aos simpatizantes que façam uma oração pela minha preciosa neta Bella, de 8 anos, que já perdeu o pai e agora também ficou sem a mãe."