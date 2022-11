Em vídeo bem-humorado, Tata Werneck mostra diferença de idade com o marido Rafael Vitti

A apresentadora Tata Werneck participou de trend com vídeo em que aparecia com o marido Rafael Vitti em diversas idades e famosos reagiram ao clipe

CARAS Digital Publicado em 05/11/2022, às 09h37

Neste sábado, 5, Tata Werneck (39) compartilhou um vídeo em seu Instagram em que mostrava sua diferença de idade com o marido Rafael Vitti (27).

A apresentadora entrou na nova trend das redes sociais ao publicar um vídeo que começa mostrando a idade atual do casal e vai voltando no tempo para mostrar as outras idades em que estavam juntos.

Ao final do vídeo, a comediante escancarava a diferença de idade entre ela e Rafael ao colocar “12 e 0” ao final do vídeo.

Na legenda do clipe, Tata se declarou com muito bom-humor para o amado que fez aniversário recentemente: “Love you Rafa Vitti (em português quer dizer te amo. Mas pus em inglês porque tem muito americano naturalizado brasileiro que me segue)”.

Nos comentários, a cantora Fafa de Belém elogiou o casal: “Amo”. O jornalista Cid Moreira, que tem 95 anos, também brincou nos comentários ao inverter sua idade com a da esposa Fátima Sampaio: “O que dizer de mim e da Fátima? Ela tem 95 e eu 59...”.

A atriz e apresentadora do “Quem Pode, Pod”, Giovanna Ewbank escreveu para Tata nos comentários: “Seus lindos! Me lembro quando você me falou dele na porta da minha casa, lembra?”. E Tata confirmou: “lembro”.

Os seguidores da apresentadora do Lady Night também adoraram a publicação e rasgaram elogios nos comentários! “Meu Deus eu amo esse casal, fiquem juntos pra sempre”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Lindos, Deus os abençoe”.

Foto em família!

Na última quinta-feira, 3, Tata Werneck compartilhou uma foto em que aparecia dando um beijão no marido.

Porém, o que fez os seguidores da atriz darem muita risada foi a reação da filha do casal, Clara Maria (3), ao beijo dos pais na foto.