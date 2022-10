Em tratamento contra o câncer, Simony atualiza quadro de saúde após ser hospitalizada

A cantora Simony está lutando contra um câncer no intestino e deu detalhes sobre o seu tratamento

A cantora Simony (46) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, para contar aos seguidores que precisou ser internada para dar continuidade ao seu tratamento contra o câncer no intestino.

Na gravação feita nos Stories do Instagram, a artista revelou que iniciou a quarta sessão da quimioterapia. "Estou passando aqui para dar notícias sobre meu tratamento... Estou chegando no hospital para fazer as última três quimioterapias, então eu fico internada hoje até sexta para fazer esse final de ciclo", começou ela, que está internada no HCor, em São Paulo.

Em seguida, Simony deu detalhes sobre a continuação do tratamento. "Depois vamos repetir os exames, se Deus quiser vai dar tudo certo. Ainda temos umas 'rádios’'para fazer. Estou super feliz, ansiosa também por esse ciclo que estamos conseguindo encerrar", acrescentou ela, que também agradeceu o apoio e as orações dos fãs.

O marido da cantora, Felipe Rodriguez, ainda mostrou um recado que a equipe do hospital deixou para Simony. "Bem-vinda, Sra. Simony! Estamos todos aqui para cuidar da senhora! Faremos de tudo para que sua estada conosco seja a mais confortável possível. Conte sempre com todos nós!", dizia a mensagem. "Final round. 4ª sessão de quimioterapia. Guerreira te amo muito", escreveu ele na legenda.

Look com decote ousado

Simony arrancou elogios dos seguidores ao surgir todo produzida nas redes sociais. No registro, a cantora aparece usando um vestido longo com decote ousado. Ela ainda aproveitou o registro para fazer uma reflexão. "Eu ainda tenho muitos sonhos… eles são maiores que o mundo. Um dia de cada vez", disse a artista.

