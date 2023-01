Em recuperação após acidente, Luciana Gimenez esbanja beleza ao surgir tomando sol: "Não deixar a peteca cair"

A apresentadora Luciana Gimenez surgiu sorridente nas redes sociais ao tomar sol na varanda após sofrer um acidente na neve

Luciana Gimenez (53) encantou os seguidores na tarde deste sábado, 28, ao surgir sorridente nas redes sociais.

A apresentadora, que está se recuperando após sofrer um grave acidente na neve, compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos em que aparece esbanjando beleza ao tomar sol na varanda da casa que está morando durante o período que está passando em Nova York, nos Estados Unidos.

Na publicação, ela falou sobre o seu amor pelo sol e contou que está fazendo de tudo para se manter otimista durante sua recuperação, já que o processo é lento. "A natureza é muito poderosa, ainda mais o sol. Como eu amo o sol. Sou uma pessoa do verão, dias quentes. Ter esse solzinho aqui em NY me anima muito. Certeza que ajuda na recuperação", afirmou ela.

Em seguida, Gimenez contou que arrumou o cabelo e fez uma make básica para aproveitar o dia ensolarado. "Tenho me empenhado em não deixar a peteca cair com esse processo lento de melhora, então hoje arrumei o cabelo, fiz uma make basiquinha e vim tomar meu sozinho na varanda. Que saudade do calor do meu Brasil", finalizou.

Na última quarta-feira, 25, a apresentadora dividiu com os fãs o momento em que andou pela primeira vez após o acidente na neve. Usando muletas, ela voltou de uma sessão de fisioterapia e, no corredor do local onde estava, caminhou um pouco. "Só gratidão. Quem chegou da fisio 'andando' pela primeira vez após o acidente? Eu mesma", escreveu na legenda do story.

Confira as fotos de Luciana Gimenez tomando sol:

