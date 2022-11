Em Portugal, Joaquim Lopes percorre 127 metros ajoelhado: “Fiz uma promessa”

O ator Joaquim Lopes fez uma peregrinação de joelhos no Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal após fazer uma promessa no ano passado

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 17h08

Neste domingo, 6, Joaquim Lopes (42) comoveu seus seguidores ao compartilhar detalhes de sua peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal no seu Instagram. O ator percorreu 127 metros ajoelhado ao Santuário português após fazer uma promessa no ano passado.

“1 ano e 8 meses atrás eu fiz uma promessa para Nossa Senhora de Fátima. Eu faria a peregrinação de joelhos em seu santuário. Para que ela olhasse pelas minhas filhas. Cuidasse delas. Cuidasse da Célla. De mim”, começou explicando o ator na legenda.

O artista também formado em gastronomia ainda deu detalhes sobre a peregrinação: “O dia estava mega nublado quando comecei o percurso. Eu sou um cara de 1,90 e 91 quilos. Andar 127 metros ajoelhado não é fácil. Senti muita dor, mas ao mesmo tempo rezei e agradeci muito. Por tudo”.

Joaquim apareceu em vídeos e fotos feitos por sua esposa Marcella Fogaça que estava ao seu lado na jornada. No primeiro vídeo do carrossel formado por oito imagens, o ator chegava ao santuário visivelmente emocionado.

“Célla estava ao meu lado o tempo todo, chorando junto e tenho certeza que sentindo a dor dos meus joelhos junto comigo. Te amo Marcella Fogaça. Essa promessa é pra e por vocês 3. Os grandes amores da minha vida. As coisas mais importantes da minha vida”, escreveu o pai das gêmeas Sophia e Pietra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joaquim Lopes (@joaquimlopesoficial)

Saudades!

Na semana passada, Marcella Fogaça e Joaquim estavam em Paris fazendo uma romântica viagem a dois. Porém, a saudades das filhas estava grande.

"Viajar às vezes ajuda a gente a voltar pra casa. A saudade das pequenas tá bem grande, mas a gente vai voltar pra elas melhores, mais unidos ainda e com muita disposição… e viva o facetime!", celebrou Marcella, que mostrou uma foto conversando com as meninas através de chamada de vídeo.