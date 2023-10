Em novas fotos, Fernanda Paes Leme exibe barriguinha e confessa: ''História surpreendente''

Após anunciar primeira gravidez, Fernanda Paes Leme exibe barriguinha grande e revela que história de como se tornou gestante é de se surpreender

A apresentadora Fernanda Paes Leme está grávida de seu primeiro bebê e, um dia após anunciar a novidade, a famosa voltou nesta sexta-feira, 13, com novas fotos exibindo sua barriguinha já marcada. Ao lado do noivo, Victor Sampaio, ela surgiu nos registros especiais.

Usando um vestido verde colado ao corpo, ela mostrou que já está com mais de três meses e prometeu que um dia contará como tudo aconteceu. Muito emocionada com a novidade, a artista, que no passado já havia perdido um bebê e feito tratamento para engravidar, comentou que a história é surpreendente.

"Minha existência ganhou um novo significado quando descobri que estava grávida. GRÁVIDA. A história é surpreendente e um dia vou contar pra vocês. Obrigada pelas mensagens tão lindas, pela energia, pela vibração de afeto. Estou muitooooo feliz e realizada", disse sobre o novo momento que está vivendo.

É bom lembrar que nas últimas semanas, antes de viajar para a Espanha com amigos, Fernanda Paes Leme surgiu abalada e falou que daria um tempo nas redes sociais.

O noivo dela, Victor Sampaio, tem 31 anos e é empresário. Ele nasceu em São Paulo, SP, e é formado em administração. Hoje em dia, ele está ligado a alguns negócios, inclusive na área de turismo e de gastronomia. Ele é primo de uma amiga de Fernanda e os dois começaram a namorar em janeiro de 2021, mas eles já tinham ficado em 2016 durante uma festa. O noivado aconteceu em maio de 2022.

Anúncio da gravidez de Fernanda Paes Leme

“Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos 3 meses refletindo, viajando e sonhando com o futuro que a vida reserva pra gente. Seja o que for, vamos juntos, ter uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor. Nós 4”, escreveu a atriz na legenda da postagem.