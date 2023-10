Em fotos raras, filha de Faustão surge com o namorado: ''Últimos tempos''

Filha de Faustão compartilha cliques raros da intimidade e revela momento com o namorado que é apresentador de TV

Discreta com sua vida pessoal, a filha mais velha de Faustão, Lara Silva, encantou ao compartilhar fotos raras de sua intimidade. Nesta terça-feira, 03, a cantora publicou alguns registros de como foram seus últimos dias e chamou a atenção.

Isso porque, no primeiro clique do álbum, ela apareceu agarradinha com o seu namorado, o apresentador de TV Julinho Casares, com quem está desde abril de 2020. Além desse clique, ela publicou seu trabalho gravando clipes para suas músicas, exames e até viagens.

"Nesses últimos tempos...", resumiu a artista o que tem vivido após o pai ter conseguido passar por um transplante de coração.

Em agosto, após se apresentar pela primeira vez em público no último programa de Faustão na Band, Lara Silva abriu sua rede social para começar a divulgar seu trabalho musical. A jovem é fruto do antigo relacionamento de Faustão com a artista plástica Magda Colares .

Faustão e Magda foram casados por 10 anos e se separaram no início dos anos 2000. Além dela, ele é pai de João Guilherme Silva e Rodrigo, que também apareceram no palco para homenagearem o pai em seu último programa na Band.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LARA (@laralaramusic)

Quem é o namorado da filha de Faustão?

Defensor dos direitos dos animais e apresentador da RecordTV, Julinho engatou o relacionamento com Lara em abril de 2020, e os dois vivem o namoro longe dos holofotes da TV e das redes sociais. No ano de 2010, ele descobriu uma grande paixão por animais, quando, em uma viagem aos Estados Unidos, ele se encantou com um cão da raça malamute-do-alasca.

Ele voltou ao Brasil e decidiu então abrir um canil no ano seguinte, em Boituva, interior de São Paulo, para trabalhar com a criação dos animais. Desde então, ele tem 38 filhos caninos. Porém, foi em 2012 que ele começou a fazer sucesso, ao vencer o Campeonato Sul-americano Sled Dog (uma espécie de corrida de trenós puxados por cães), realizado na cidade de Ushuaia, na Patagônia Argentina.

Com a conquista do torneio, ele foi chamado para fazer uma participação no programa Domingão do Faustão (1989-2021), na Globo, para falar da vitória. Anos depois, em 2017, ele criou um canal no YouTube, chamado Bom Pra Cachorro, em que fala sobre o bem-estar dos pets e dá dicas de cuidados básicos com os animais.

O sucesso do canal foi tanto que ele recebeu um convite para apresentar o quadro Enquanto Meu Dono Não Vem, do programa Hoje em Dia, exibido nas manhãs da RecordTV. Na atração ele ajuda famílias a buscarem soluções para cães que fazem bagunça, latem muito, entre outros problemas.

E A FAMÍLIA DE JULINHO?

As curiosidades sobre o amante dos animais não para por aí. Ele, além de ser torcedor fanático do São Paulo Futebol Clube, também é filho do presidente do time de futebol. Nas redes sociais, ele costuma aparecer ao lado dos mais Julio e Mara Casares, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Morumbi, torcendo pelo time do coração.