Em clima de romance, Maraisa se declara para o noivo em reencontro: "Minha metade"

Em novos cliques, Maraisa surge em clima de romance em reencontro com seu noivo, Fernando Mocó

Na madrugada deste sábado, 14, a cantora Maraisa, dupla de Maiara, usou suas redes sociais para fazer uma publicação especial. A artista surgiu ao lado de seu noivo, o empresário Fernando Mocó, em um reencontro no meio de sua agenda lotada.

Juntinhos, os dois aproveitaram a sexta-feira, 13, em Minas Gerais, onde a sertaneja se apresentou ao lado da irmã. Nos cliques compartilhados no Instagram, Maraisa posou agarradinha em seu boy, com direito a beijinhos e abraços para as câmeras.

Na legenda da publicação, ela se mostrou emocionada em declaração para Fernando. "Aqui na madrugada, depois do show, olhando nossas fotos e pensando…. Como é que não faz show feliz desse jeito?! Você é minha maior alegria, minha euforia, minha metade… Voltou com tudo pra minha vida, somou nos meus sonhos e agora eu estou aqui, feliz e grata a Deus por nosso reencontro, @fernandomoco", escreveu a artista.

Nos comentários, o empresário agradeceu pelo carinho e se declarou: "Reencontrar você foi meu maior acerto!! Que paz e felicidade você me trás!! Te amo meu amor". E os fãs não deixaram de enaltecer o casalzão. "Dá pra ver no olhar de vocês a sinceridade e a verdade da alegria desse reencontro!", apontou um. "Dá gosto de ver esse amor", disse outro. "Linduxossss. Toda felicidade do mundo pra vocês", desejou mais um.

Maraisa e Fernando Mocó assumiram o seu relacionamento em junho de 2023, quando a cantora compartilhou seu primeiro clique ao lado do amado. Pouco tempo depois, em setembro, eles anunciaram o seu noivado nas redes sociais. Vale lembrar que a artista estava solteira desde o início de 2021, após o fim de seu relacionamento com o músico Fabrício Marques.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Crise? Maiara surge sem sua aliança de compromisso

Na última quinta-feira, 12, a cantora Maiara, dupla de Maraisa, instigou a curiosidade de seus seguidores nas redes sociais. Ao compartilhar fotos dos bastidores de um de seus shows em Juiz de Fora, Minas Gerais, os fãs notaram a ausência de sua aliança de compromisso com o namorado Matheus Gabriel.

Nos cliques, Maiara surgiu com look todo preto, completamente deslumbrante. Ela também deixou as mãos em evidência, o que destacou o detalhe da falta do seu anel. Nos comentários, os fãs questionaram se a artista estava passando por uma crise. “Cadê a aliança? Eles terminaram?”, indagou um seguidor. “Não tá usando a aliança mesmo”, declarou outro. “Fez questão de mostrar a mão sem aliança”, escreveu mais um.