Em clima de romance, Diogo Nogueira posa com Paolla Oliveira nas Maldivas

Curtindo uma espécie de lua de mel após a temporada de Carnaval, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira surgiram em clima de romance nas Maldivas

Neste domimgo, 25, Diogo Nogueira surgiu em clima de romance ao lado de Paolla Oliveira, nas Maldivas. O cantor postou foto dando um beijo na atriz durante viagem após maratona de Carnaval.

"Quero tudo junto, lado a lado, seu eterno namorado", disse ele na legenda da publicação. O casal está curtindo férias no local paradisíaco após a semana intensa de Carnaval. Eles têm compartilhado momentos especiais a dois e recebido likes dos fãs pelas belas imagens compartilhadas.

Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios. "Não dá com vocês! Exalam cumplicidade, amor e beleza!", disse uma seguidora. "É lindo demais acompanhar vocês", afirmou outra. “Amo vocês”, escreveu Fafá de Belém.

Antes das Maldivas, Diogo e Paolla estiveram em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O casal ficou hospedado em um dos mais modernos hotéis da região, conhecido por seu luxo e ostentação. Eles visitaram o Mercado Antigo e caminharam pelas ruas de Dubai, o que rendeu cliques charmosos da dupla.

Paolla Oliveira choca ao mostrar sua casa no Rio de Janeiro

A atriz Paolla Oliveira é discreta com sua vida pessoal, mas abriu uma exceção para revelar como é a sua casa no Rio de Janeiro. Ela vive em uma mansão de 1,7 mil metros quadrados na Barra da Tijuca com o namorado, o cantor Diogo Nogueira. Em entrevista à Casa Vogue, ela revelou os detalhes dos ambientes e fez um tour em vídeo pelo espaço.

A casa enorme tem ambientes integrados, espaço para gravações e ensaios fotográficos, área gourmet com fogão industrial e ilha de granito preto escovado, piscina com praça de fogo ao lado. O banheiro da suíte é espaçoso, com duas pias e uma banheira sofisticada. Ela ainda tem um altar ecumênico na varanda do seu quarto. Toda a decoração foi feita em tons claros e naturais, incluindo muito cinza e bege.

Paolla contou que se mudou para a nova casa após um incêndio atingir sua antiga propriedade há alguns anos. “Pensei: ‘Vou fazer tudo de novo, ter uma casa mais bonita e ser mais feliz dentro dela’. E assim foi”, afirmou. Confira mais detalhes!