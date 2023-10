Elizabeth Savala lamenta morte da mãe: "Ainda sem conseguir falar"

A mãe da atriz Elizabeth Savala, Isabel Savalan Casquel, morreu aos 94 anos

Dona Isabel Savala Casquel, mãe de Elizabeth Savala, morreu no último sábado, 21, aos 94 anos. A atriz confirmou a informação através de suas redes sociais nesta quarta-feira, 25, ao divulgar os detalhes da missa de sétimo dia, que acontecerá no próximo dia 28.

"Ainda sem conseguir falar, pensar… Obrigada, do fundo da alma a todos, filhos, irmãos, Camilo, sobrinhos, noras, amigos tantos… muita luz mamãe no seu caminhar no mundo espiritual. Desculpem a falta de palavras, ainda em SP", escreveu a artista na publicação.

Nos comentários, Savala recebeu mensagens de condolências dos amigos. "Meus sentimentos querida. Um abraço forte e força para", disse o ator Mouhamed Harfouch. "Querida, um abraço muito apertado em você!", escreveu Drica Moraes. "Meus sentimentos, Bete, não sabia", comentou Rosamaria Murtinho. "Minha querida! Não sabia! Meus sentimentos. Que ela esteja em paz, na Luz. Que você e família encontrem tranquilidade e harmonia pra atravessar este momento de dor", desejou Silvia Pfeifer. "Querida, receba meu carinho neste momento delicado!", falou Guilherme Weber.

Aniversário da mãe

No dia 3 de agosto, a mãe de Elizabeth Savala completou 94 anos, e a atriz fez questão de homenageá-la nas redes sociais. "E hoje o aniversário é dela, a mãe mais linda e querida do mundo, a amo com todo o meu ser, as duas mulheres da casa, minha de origem, mais o papai e dois irmãos, fomos cúmplices, somos, ela corinthiana de coração, me ensinou que na vida não podemos depender financeiramente, de ninguém, batalhadora, amável, gentil e firme como toda e todo leonino é, tem meu coração e sei que tenho o seu , Feliz 94 mamãe, amo a senhora!", declarou a artista na ocasião.