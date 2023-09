Eliezer revela valor de cirurgia para redução de mama; descubra

No processo de recuperação, Eliezer ainda destacou que não pagou o valor total do procedimento

O ex-BBB Eliezer aproveitou o tempo livre na tarde desta sexta-feira, 1, para responder seus seguidores sobre possíveis dúvidas sobre a cirurgia que fez recentemente. Além da ginecomastia, da retirada de gordura das mamas, o ex-BBB também passou por uma lipoaspiração.

Um internauta então questionou qual foi o valor do procedimento e o influencer, pai da Lua de Felice e marido da Viih Tube, revelou que a cirurgia custou em torno de R$ 100 mil no total.

Nos stories, ele fez questão de enfatizar que não pagou o valor total do procedimento devido a negociações e acordos de publicidade, revelando que saiu do seu próprio bolso um valor um pouco menor do que a metade do montante total.

“Minha cirurgia, se eu fosse pagar tudo, daria em torno de 100 mil. Eu fiz a ginecomastia mais a lipoaspiração. Não vou ser hipócrita e falar que paguei tudo isso. Não paguei por que a gente negocia, não preciso mentir para vocês… acho que do meu bolso saiu metade desse valor”, revelou.

Ainda falando sobre o valor da cirurgia, o ex-BBB fez questão de destacar que, caso seja apenas a ginecomastia, é possível fazer a operação pelo Sistema Único de Saúde (SUS): "Gente, se for só a ginecomastia, o SUS oferece essa cirurgia gratuitamente. Você consegue fazer a operação pelo SUS. O SUS é muito bom", ressaltou o ex-BBB.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Eliezer mostra resultado de cirurgia

Eliezer revelou como ficou após a cirurgia de ginecomastias com lipoaspiração para retirar o volume indesejado de suas mamas. Ainda nesta quarta-feira, 30, após contar que passou pelo procedimento, amado de Viih Tube também exibiu o resultado.

Após passar pela intervenção cirúrgica, o influenciador logo se gravou ao acordar no hospital. Ao abrir a cinta, Eliezer mostrou um pouco como ficou seu peitoral depois de tirar o volume excessivo de seus seios por conta da ginecomastia, que é desenvolvimento anormal das glândulas mamárias.

"Foram 6 horas de cirurgia e eu acordei muito bem sem dor nem nada", comentou como foi seu pós-operatório. "Tirei além da glândula, 350 ml de gordura de cada lado", surpreendeu ao contar como tinham um volume notável na região.