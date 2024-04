Eliezer desfaz harmonização facial e especialista alerta: 'Pode deixar sequelas físicas e emocionais'

Ex-BBB Eliezer desfez harmonização facial e confessa distorção de imagem. Em entrevista A CARAS Brasil, médica Fernanda Nichelle dá detalhes da reversão

O influenciador digital e empresário Eliezer (34) passou por uma verdadeira transformação logo depois que deixou o BBB 22. Foram várias mudanças estéticas, especialmente no rosto. Mas na última terça-feira, 2, ele confessou, por meio das redes sociais, ter tido distorção de imagem e resolveu desfazer a harmonização facial após achar que uma foto sua havia sido manipulada. Em entrevista a CARAS Brasil, a médica Fernanda Nichelle, que atua exclusivamente na área estética, explica como funciona a reversão da harmonização e alerta: "Reversão pode deixar sequelas físicas e emocionais".

A reversão de uma harmonização facial é um processo delicado, segundo a especialista, e muitas vezes desafiador. "Além disso, o processo pode ser financeiramente oneroso e, em muitos casos, irreversível, dependendo dos produtos utilizados. É crucial destacar que a reversão nem sempre é completa e pode deixar sequelas físicas e emocionais", ressalta.

De acordo com Nichelle, geralmente, o paciente que procura o médico para fazer a reversão da harmonização chega relatando que pessoas próximas o estranharam. "Família, marido, namorado, filho (...) Enfim, eles relatam que a pessoa está artificial, está estranha. E a própria pessoa que passou pelo procedimento começa a se estranhar também, nas fotos e nos vídeos. Então, é uma queixa muito frequente que não ficaram satisfeitos porque não se reconhecem mais e as pessoas que convivem com ela também não a reconhecem", diz.

A médica ainda faz um alerta: "Muitos pacientes sofrem traumas decorrentes de procedimentos mal conduzidos por profissionais sem a devida qualificação. Portanto, antes de se submeter a uma harmonização facial, é essencial escolher um profissional capacitado. É importante estar ciente dos riscos envolvidos na reversão, como assimetria e reações alérgicas à hialuronidase".

Ainda segundo Nichelle, mesmo com todos os esforços, é difícil alcançar exatamente o mesmo rosto anterior ao procedimento, devido ao processo natural de envelhecimento que continua ocorrendo durante esse período. "Portanto, a decisão de realizar uma harmonização facial deve ser cuidadosamente ponderada e baseada em informações precisas e orientação profissional", salienta.

ALERTA DE VIIH TUBE

No desabafo, Eliezer disse que se deu conta da situação com ajuda da mulher, a empresária, ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube (23). Foi ela quem o alertou sobre a possibilidade de ele estar com distorção de imagem. Com isso, o ex-BBB decidiu retirar os preenchedores do rosto e estava em processo de desarmonização desde o fim de 2023. "Hoje já não tem mais nada de ácido hialurônico e eu estou me amando muito e bem mais feliz em me olhar no espelho e falar 'esse sou eu'", escreveu o ex-BBB no Instagram.

Por meio de uma sequência de vídeos, Eliezer contou que o preenchimento do seu procedimento de harmonização era feito por debaixo da barba, que dava volume, e, com isso, não conseguia ver exatamente o resultado. "Na semana que eu tirei a barba, fui em um evento com a Viih e tiramos uma foto, que viralizou. Eu tinha certeza que aquela foto tinha sido mexida por alguém para me tacar hate", disse.

"Fui no fotógrafo, pedi a foto original, ele me mandou, e para minha surpresa, era eu mesmo. Ninguém tinha mexido em nada. Foi ali que caí na real, realmente não está legal. Não era aquilo que eu queria que estivesse. A própria Viih falou para mim que estava exagerado", emendou.