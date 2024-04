Eliezer reverte harmonização facial após alerta de Viih Tube: ‘Chamado de feio’

Após aparecer com o rosto diferente, Eliezer revela que desfez harmonização facial e explica decisão influenciada por sua esposa, Viih Tube

Na última terça-feira, 2, Eliezer surpreendeu ao usar as redes sociais para revelar que reverteu sua harmonização facial. Após aparecer com o rosto visivelmente diferente, o influenciador recebeu diversos comentários e decidiu esclarecer a situação. Inclusive, ele contou que a decisão de desfazer o procedimento foi influenciada por sua esposa, Viih Tube.

Através dos stories do Instagram, Eliezer mostrou que recebeu uma mensagem de um seguidor sobre as mudanças em seu rosto. Sincero, o ex-brother contou que começou a reverter o procedimento no final do ano passado, mas que o resultado já é bastante visível, principalmente na região da mandíbula, que contava com preenchimento.

Além disso, o influenciador digital e empresário explicou que levou um susto depois de ver uma foto de quando raspou a barba: “Ano passado eu tirei toda a barba e fiquei com o rosto liso, foi aí que eu vi o formato do meu rosto. Todas as vezes que preenchi foi por debaixo da barba, e quando tirei a barba e vi como estava meu rosto”, iniciou.

“Naquela semana, eu fui em um evento com a Viih, a foto viralizou, e eu tinha certeza que aquela foto estava editada para jogarem hate em mim. Pedi a foto original pro fotógrafo, pra minha surpresa, eu vi que naquela foto era eu mesmo. Foi ali que eu caí na real", disse o ex-participante do BBB, que ganhou o apoio da esposa para reverter o procedimento.

Inicialmente, a influenciadora ajudou o marido a refletir sobre a pressão estética: “A Viih que me alertou sobre a distorção de imagem, e eu nem sabia o que era isso. Ela questionou se eu preenchi porque queria, ou se eu queria que as pessoas parassem de me chamar de feio. Percebi que a única vez que preenchi a cara por mim, foi antes do Big Brother”, o empresário contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @globalfofocas

Por fim, Eliezer explicou que acabou cedendo ao procedimentos por conta dos comentários: “Todas as outras vezes eu fiz realmente pra parar de ser chamado de feio", disse o empresário, que ainda revelou ter ganhado ‘muito dinheiro’ com suas transformações estéticas: “Fazia por dinheiro também, sabia que isso dava repercussão”, completou.

Vale mencionar que apesar de monetizar a harmonização, Eliezer também investiu bastante dinheiro em seus procedimentos estéticos no passado. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ele chegou a gastar cerca de R$ 15 mil para fazer harmonização facial, aplicação de botox e preenchimento labial em 2022.

