Eliezer confessa qual é seu único arrependimento no BBB: "Vergonha"

O ex-BBB 22 Eliezer é sincero com o público e confessa qual é seu único arrependimento durante a participação no reality show; saiba qual é!

Nesta quarta-feira, 12, o influenciador digital Eliezer confessou para seus seguidores que se arrepende de uma coisa da sua participação na 22ª edição do Big Brother Brasil, reality show da Globo. Em conversa com seus seguidores, o marido de Viih Tube foi sincero e abriu o coração sobre o assunto.

Através de uma caixinha de perguntas compartilhada nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o pai da pequena Lua Di Felice foi questionado sobre o que ele se arrepende de sua participação. Em resposta, Eli confessou que nunca teve algo grande que ele faria diferente. No entanto, ele sente vergonha de algumas de suas atitudes.

"Não me arrependo de nada. Fui eu o tempo todo lá dentro. MAS confesso que hoje sinto uma leve vergonha das bebedeiras e edredom", confessou o influencer, que logo explicou o motivo do seu constrangimento. "Fico imaginando minha filha assistindo isso no futuro. Só por esse motivo kkk", disse ele.

Vale lembrar que, durante sua participação no Big Brother Brasil, Eliezer acabou se relacionando com as participantes Maria e Natália Deodato. Hoje em dia, o influencer é casado com Viih Tube, que participou da edição anterior a sua no reality.

Com ensaio natalino, Viih Tube celebra 8 meses da filha

Ainda nesta quinta-feira, a influenciadora digital Viih Tube comemorou mais um mês de sua filha com o ex-BBB Eliezer, a pequena Lua Di Felice. Em suas redes sociais, a famosa publicou alguns cliques do ensaio do oitavo mesversário de sua herdeira e explodiu o fofurômetro.

Em clima de Natal, a menina surgiu com um look verde e vermelho em um cenário com trenó. Sorridente e cheia de charme, a bebê chamou a atenção ao protagonizar os cliques fofíssimos de seu oitavo mês de vida.

"8 meses filha, eu não sei descrever o quanto você me faz feliz, o quanto você me mudou, o quanto você me completa, me enche, me transborda, o amor que sinto por você é inexplicável, é algo tão forte que eu não consigo mesmo explicar! Eu sempre estarei aqui, em cada fase da sua vida, você pra sempre será minha melhor amiga! O ensaio de acompanhamento desse mês foi com o tema de Natal e teve até dois dentinhos aparecendo", falou Viih Tube na legenda.