Eles cresceram! Gêmeos de Renata Ceribelli são bem sucedidos e lindos aos 31 anos; veja

Gêmeos de Renata Ceribelli reaparecem em fotos inéditas nas redes sociais; veja

Uma das jornalistas mais respeitadas da televisão, Renata Ceribelli é mãe de um casal de gêmeos que hoje estão muito bem crescidos. Aos 31 anos, os dois estão enormes e costumam aparecer ao lado da repórter em publicações nas redes sociais em momentos especiais em família.

Recentemente, inclusive, ela compartilhou uma declaração de amor aos dois. Muito apegada aos herdeiros e orgulhosa do caminho que os dois escolheram, ela se declarou em um momento que comoveu os seguidores ao falar de seu amor.

"Eles talvez nem imaginem o quanto me ensinam sobre a vida. Parabéns por serem pessoas tão incríveis. Não caberia aqui as qualidades que me fazem ter tanto orgulho de vocês. Celebrem muito ! Somos e seremos sempre regidos pelo amor", disse ela no texto.

Os dois são bem sucedidos. Marcela Ceribelli seguiu os passos da mãe na comunicação e é proprietária de uma agência referência em produção de conteúdos para mulheres. Já Rodrigo Ceribelli é, além de gato, acrobata e artista circense.

Veja:

Recentemente, a jornalista publicou nas redes sociais um clique de quando estava à espera dos gêmeos e falou sobre a gestação que viveu ainda muito jovem. Ela relembrou que os dois vieram ao mundo com muita saúde e prontos para promoverem uma revolução em sua trajetória.

"Relembrar meus 25 aninhos e esse barrigão considerável, onde ainda moravam a Marcela Ceribelli e o Rodrigo Ceribelli. Meus filhotes já chegaram valentes, com 3 quilos cada! Só nós mulheres entendemos o sentimento de gerar uma criança (no meu caso duas). Existe algo mais 'mágico'?", disse ela na publicação que comoveu os fãs.

Renata Ceribelli faz parte do time principal de reportagem do Fantástico, um dos principais programas da Globo.