Eles cresceram! Anahí se derrete pelos filhos em rara aparição: “Maior presente”

Discreta em sua vida pessoal, Anahí impressiona ao dividir clique inédito ao lado dos dois filhos e do marido, o político Manuel Velasco

A atriz e cantora Anahí está fazendo sucesso mundial com a turnê de reencontro do RBD. Mas nesta sexta-feira, 01, a estrela surpreendeu ao mostrar seu verdadeiro triunfo fora dos palcos: sua família! Discreta em sua vida pessoal, a loira abriu uma exceção e compartilhou um clique inédito ao lado dos filhos e do marido, o político Manuel Velasco.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a eterna ‘Mia’ da novela mexicana ‘Rebeldes’ publicou o registro em família nos bastidores de um de seus shows nos Estados Unidos. No clique, Anahí aparece abraçadinha com os filhos que já estão crescidos, Manuel, de 6 anos, e Emiliano, de 3. Os pequenos surgiram caracterizados com uma camiseta da novela para homenagear a mãe.

Além das roupinhas combinando, Manuel e Emiliano também usam lantejoulas de estrelinhas coloridas coladas na testa, outra forma de relembrar a personagem icônica dos anos 2000. Velasco não ficou de fora e também homenageou a esposa no registro, ao surgir com um brilhante verde, assim como os herdeiros.

Na legenda, Anahí destacou que embora esteja em destaque mundial com a turnê “Soy Rebelde Tour", sua maior realização sempre será a sua família: “Meu maior presente nesta vida! Meu motor! Meus 3 guerreiros! Viver este sonho com vocês é a coisa mais incrível do mundo! Hoje tudo faz sentido”, a cantora se derreteu.

Nos comentários, os fãs se comoveram com a declaração e deixaram muitos elogios para a artista, que raramente publica cliques com os pequenos: “Família perfeita”, exaltou uma seguidora. “O verdadeiro clube da Mia”, disse mais uma. “Agora você nunca mais se sente sozinha depois dos shows, né? Você realizou seu sonho!”, escreveu outro.

Vale lembrar que além de Anahí, o grupo também é composto por Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María, Maite Perroni e por fim, Alfonso Herrera, que preferiu não participar da turnê de reencontro.

Anahí desabafa sobre os distúrbios alimentares:

Anahí teve um início de carreira conflituoso, marcado por alguns distúrbios alimentares. Recentemente, a estrela do RBD detalhou para jornalista mexicano Joaquín López-Dóriga, responsável pelo site “López-Dóriga Digital”, as dificuldades que enfrentou ao tentar conseguir o primeiro papel como protagonista em uma novela.