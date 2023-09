Anahí, do RBD, relembra de anorexia e bulimia no começo da carreira: 'Quase me mataram'

Anahí está em em turnê mundial com o grupo e relembrou do momento complicado em sua vida em entrevista

Em turnê mundial com o grupo RBD, a cantora Anahí revisitou o passado e desabafou sobre os distúrbios alimentares que desenvolveu no início da sua carreira.

A artista, de 40 anos, detalhou para jornalista mexicano Joaquín López-Dóriga, responsável pelo site “López-Dóriga Digital”, as dificuldades que enfrentou ao tentar conseguir o primeiro papel como protagonista em uma novela.

Em um trecho da entrevista divulgado na terça-feira, 29, Anahí conta que precisou lidar com as próprias inseguranças ao ser criticada por sua aparência física durante a seleção do elenco para a telenovela “Primer amor a mil por hora”, dos anos 2000, remake de “Quinceañera”, produzida em 1987.

Anahí trouxe à tona todo o sofrimento que marcou a época em que fazia novelas na emissora mexicana Televisa. Ela relembrou que os produtores de “Rebelde” não a queriam para o papel de Mia Colucci, por não a considerar “bonita o suficiente”.

“Eles me disseram: ‘Vamos fazer uma nova versão de Quinceañera’. Aí eles marcaram um encontro com quem iria produzir aquela novela”, iniciou. “Sento com a minha mãe e me dizem: ‘Vamos fazer a novela. Seria incrível se você fosse protagonista, mas, Anahí, as protagonistas são magrinhas. Elas são muito bonitas e você é gordinha e tem que se esforçar muito para poder fazer a novela”, contou a loira.

O comentário, segundo ela, a fez se sentir insuficiente, afetando a sua saúde: "Hoje digo que lá conheci uma parte de mim que nunca havia sentido. Eu conheci o medo de ser eu, uma parte vulnerável além do poder”.

“Senti que eu não bastava e começa o maior pesadelo da minha vida: anos sofrendo de anorexia nervosa e bulimia que quase me mataram”, afirmou.

Essa não é a primeira vez que a cantora fala abertamente sobre o assunto. Em 2011, na série "Obssession: Screaming Bodies", Anahí revelou que "seu corpo gritava por socorro" e que seu coração parou por oito segundos.