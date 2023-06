Ele rejuvenesceu! Namorado de Lívia Andrade surge diferente em fotos: "Outra pessoa"

Namorado de Lívia Andrade surge diferente; fãs notaram que ele está mais jovem e mais bonito após o namorar a global

A apresentadora Lívia Andrade virou assunto nesta segunda-feira, 12, quando é comemorado o Dia dos Namorados. É que ela surgiu em fotos inéditas ao lado de seu amor, o empresário Marcos Araújo. As fotos mostram viagens românticas e momentos de carinho.

Ao compartilhar as fotos, ela foi singela na homenagem ao amado com quem namora há três anos. "Feliz Dia dos Namorados", escreveu ela na legenda da publicação. Imediatamente, seguidores acabaram chamando a atenção para um detalhe curioso.

É que eles ficaram impressionados com a mudança de visual do milionário, que está mais jovem e mais bonito do que na época em que vivia outro relacionamento . "O cara rejuvenesceu 20 anos, o poder da mulher certa na vida do cara", disse um. "A inveja grita de ver a felicidade de vocês dois", comentou um. "Gente, como ele tá bonitão. Parece outra pessoa", comentou um terceiro também impressionado.

Aos 39 anos, Lívia Andrade namora o empresário Marcos Araújo desde 2020. Ele é dono de um dos maiores escritórios de gerenciamento artístico do país e assumiu o romance em meio às polêmicas envolvendo acusações realizadas pela ex-mulher dele, Pétala Barreiros.

Lívia Andrade fala de sua ausência em especial do Programa Silvio Santos

A apresentadora Lívia Andrade ficou de fora da gravação da edição especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, que foi exibida na semana passada. Por isso, vários internautas questionaram o motivo da ausência dela e a estrela respondeu.

Um fã comentou que ela marcou demais o Programa Silvio Santos, e ela disse: “Ele sempre será especial em minha vida! E o que a gente fez ficou registrado não só em vídeos e fotos, mas no coração”. Em outro momento, um fã questionou porque ela não estava lá, e ela disse: “Primeiro porque não fui convidada, segundo porque estou na Globo”.

Logo depois, um seguidor disse: “Você tinha que estar lá, foram tantos momentos ao lado do Sisi”. E ela respondeu: “Um elefante incomoda muita gente, uma Lívia Andrade incomoda muito mais kkkk”.