Eita! Mel Maia abre o jogo revela que amigo de ex foi atrás dela pós término

Mel Maia está solteira desde o fim de seu relacionamento com MC Daniel em agosto deste ano

Mel Maia participou do podcast ‘Poddelas’, apresentado por Bruna Unzueta e Tata Estaniecki na terça-feira, 17, e fez algumas revelações sobre o fim de seus relacionamentos. Vale lembrar que Maia está solteira desde o fim de seu namoro com o cantor MC Daniel no final de agosto deste ano.

Segundo a atriz, um amigo de seus ex-namorados sempre vai atrás dela quando ela termina suas relações. Sem citar nomes, Mel declarou que nunca ficou com essa pessoa mas que ela está sempre por perto.

“Tenho um polêmico para mostrar para vocês. Essa pessoa sempre vem atrás de mim quando eu estou solteira. E é sempre amigo dos meus exs!”, revelou a atriz. Recentemente o ex-casal trocou unfollows nas redes sociais após a atriz postar uma foto com uma camista dizendo 'My ex is my biggest fan', que traduz para 'Meu ex é meu maior fã'.

Mel anunciou o fim do relacionamento com o MC em 29 de agosto. “Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos como amigos. Eu torço por ele. E ele por mim. E seguimos assim! Aos fãs e amigos, deixo o meu amor e agradecimento por nos respeitar sempre”.

Mel Maia revela característica do homem ideal para namorar

Também durante sua participação no podcast, a atriz revelou que tem uma característica indispensável em um homem para conquistá-la. “No momento, eu procuro inteligência. Mas amo muito pessoas com humor. Amo gente engraçada. Você tá rindo e, quando vê, já esta abrindo as pernas, tirando a roupa [risos]. Nano digo inteligente aquela pessoa CDF, mas inteligente da vida”, afirmou ela.

Então, ela contou que não tem problema em paquerar os homens. “Dependendo do meu humor no dia, sou atacante, se quero muito. Mas eu sempre acho que eu vou estar dando muita moral para uma pessoa. Se eu quero muito, eu vou, mas só quando tenho certeza de que não vou levar um fora”, afirmou ela, que não tem vários contatinhos ao mesmo tempo. “Quando estou conversando com uma pessoa, falo com uma só, não sou de falar com mais de uma”.