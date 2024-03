Eduardo Costa surge mais magro e choca fãs: "O que aconteceu?"

O cantor sertanejo Eduardo Costa chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir bem mais magro em vídeo feito pela esposa

Eduardo Costa chamou a atenção ao surgir bem mais magro nas redes sociais. O cantor sertanejo, que está afastado dos palcos para cuidar da família, foi filmado por sua mulher, Mariana Polastreli, enquanto passava maquiagem no rosto, e a mudança em sua aparência chocou.

No vídeo publicado pela influenciadora digital nos Stories do Instagram, o artista aparece brincando com as maquiagens da esposa, mas sua aparência acabou chamando mais atenção dos internautas, que comentários sobre isso no 'X', antigo Twitter.

"Meu Deus, o Eduardo Costa tá a cara do Lula molusco bonito", disse um usuário. "Gente, o que aconteceu com o Eduardo Costa? kkkkkkkkkk. Eu quase passei o vídeo direto", disse uma fã, que quase não reconheceu o artista. "Meu Deus, o Eduardo Costa tá a cara do ator que fez o Stefan Salvatore (ator de The Vampire Diaries)", falou mais uma.

Recentemente, Eduardo anunciou a morte de um de seus animais mais preciosos e estimados, seu cavalo, Baruk. Há alguns anos, o artista chegou a receber ofertas de até R$7 milhões pelo animal, mas se recusou a vendê-lo. "Infelizmente meu Baruk morreu hoje dia 29/12/2023 às 23:45. Morreu por rompimento do intestino. Eu tô muito triste, gente, nem sei o que dizer. Meu Baruk maravilhoso, muito obrigado amigão, eu amo você", lamentou.

Confira:

Aparência de Eduardo Costa chama atenção - Reprodução/Instagram

Eduardo Costa gasta uma fortuna ao comprar jatinho particular de luxo

O cantor Eduardo Costa comprou um novo jatinho particular para ajudá-lo a cumprir sua agenda de compromissos profissionais com mais conforto. E o valor da aeronave é impressionante! De acordo com o colunista Leo Dias, o sertanejo adquiriu uma aeronave avaliada em até R$ 40 milhões. O modelo escolhido por ele é um Hacker Beechcraft 400XP e tem a capacidade para seis passageiros e dois pilotos. Este jato é projetado para viagens curtas.