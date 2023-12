Eduardo Costa fica devastado após perder cavalo milionário: “Muito triste”

Eduardo Costa lamenta partida de animal caríssimo; cantor já se recusou a vender cavalo por R$ 7 milhões no passado

Na última sexta-feira, 29, o cantor Eduardo Costa apareceu devastado em suas redes sociais após a morte de um de seus animais mais preciosos e estimados. O sertanejo enfrenta a dura perda de seu cavalo, Baruk. Há alguns anos, o artista chegou a receber ofertas de até R$7 milhões pelo animal, mas se recusou a vendê-lo.

Em seu perfil oficial no Instagram, Eduardo abriu um álbum de registros ao lado do cavalo,

que era seu animal preferido em sua fazenda luxuosa em Esmeraldas, no interior de Minas Gerais. Na legenda, o cantor sertanejo abriu o coração e declarou luto após a partida de um de seus melhores amigos de quatro patas.

“Infelizmente meu Baruk morreu hoje dia 29/12/2023 às 23:45”, Eduardo lamentou a partida do cavalo e deu mais detalhes do diagnóstico: “Morreu por rompimento do intestino. Eu to muito triste gente, nem sei o que dizer. Meu Baruk maravilhoso, muito obrigado amigão, eu amo você”, o cantor finalizou a triste declaração sobre a partida do animal.

Nos comentários, os seguidores de Eduardo deixaram mensagens de apoio: “Toda vez que tive oportunidade de ver esse exuberante cavalo via a ligação de amor entre vocês”, disse um admirador. “Meus sentimentos pela perda, o amor pelos animais é algo inestimável”, comentou mais um. “Que triste seu parceiro de cavalgada se foi”, disse outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐄𝐃𝐔𝐀𝐑𝐃𝐎 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐀 (@eduardocosta)

Vale mencionar que Baruk chegou a participar de exposições, quando uma americana se apaixonou e ofereceu uma bolada pela animação. Apesar de recusar vendê-lo devido ao carinho ao cavalo, Eduardo encontrou uma maneira de gerar lucro com o animal. O cantor vendia o sêmen do cavalo em coletas avaliadas em R$10 mil, de acordo com Léo Dias.

Além de Baruk, Eduardo vive em sua fazenda com outros animais e sua família, incluindo a esposa, a modelo Mariana Polastreli, com quem oficializou a união em abril deste ano. Os noivos falaram o tão sonhado ‘sim’ em uma cerimônia com decoração luxuosa e festa animada para os convidados; confira alguns detalhes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por YURI NUNES (@yurinunesfotografia)

Esposa de Eduardo Costa sofre ataques nas redes sociais:

Esposa do cantor sertanejo Eduardo Costa, a bela Mariana Polastreli foi atacada nas redes sociais ao aparecer em um clique ao lado do marido em dezembro deste ano. É que os dois foram juntinhos para uma das apresentações do sertanejo. Para a ocasião, ela escolheu um look bem ousado com muita transparência e recortes.

Só que seguidores partiram para o ataque com graves acusações contra a bela. "Mulher brega, só roupas horríveis", declarou um. "Nada a ver esses dois, só tá com o Eduardo por causa da fama e do dinheiro", acusou outro. Até o salto usado pela bela irritou. "Eu acho que ficaria mais elegante ela ficar na mesma altura do esposo", pediu outro; veja o look de Mariana.