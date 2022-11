Edson Celulari se derrete ao mostrar o encontro entre as filhas, Sophia e Chiara: "Minhas meninas"

Na Itália, o ator Edson Celulari mostrou o momento em que Sophia reencontrou com a irmã caçula, Chiara

Alerta fofura! Edson Celulari(64) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 18, para dividir um momento encantador com seus seguidores.

O ator está aproveitando as férias na Itália ao lado da esposa, Karin Roepke, e da filha do casal, Chiara (8 meses), e registrou o momento em que Sophia (19), sua filha com Claudia Raia (55), chegou ao país para ficar com a família.

Na imagem, a jovem brinca com a irmãzinha e também dá muitos beijos na bebê. Celulari, inclusive, postou outras fotos com a família reunida e se derreteu. "Minhas meninas e o encontro das irmãs, muito amor", disse o artista ao dividir os registros no feed do Instagram.

Os internautas ficaram encantados com a publicação. "Lindas", escreveu uma seguidora. "Delícia de amor", comentou outra. "Oh coisa linda de ver", disse uma fã. "Muito amor envolvido. Que Deus abençoe essa família", falou mais uma.

Confira o encontro de Sophia e Chiara:

Edson Celulari mostra a filha comendo abacaxi

Recentemente, Edson Celulari divertiu os seguidores ao mostrar a reação da filha, Chiara, ao experimentar um pedaço de abacaxi. O ator está na Itália com a família, e durante um passeio em família decidiu dar uma fruta para a herdeira. "Um pouco ácido, mas gostei de abacaxi. Ela come de tudo. #chiararoepkecelulari", escreveu o ator.

