Ed Motta se manifesta após comentário polêmico sobre hip hop: "Errei feio"

O cantor Ed Motta usou suas redes sociais para se desculpar com os ouvintes de hip-hop após ter feito críticas ao gênero. Em um vídeo publicado em seu Instagram nesta terça-feira, 18, ele reconheceu que "errou feio" ao chamar os fãs de "burros" e admitiu que seu comportamento foi "grosseiro e desrespeitoso".

No vídeo, ele se manifesta sobre sua fala. "Salve pessoal do hip hop. Vim aqui pra pedir desculpas, perdão a vocês, pelo meu comportamento grosseiro e desrespeitoso sobre o movimento. Eu estava num live, e meu live vocês sabem que é caótico, falo mal de um monte de coisa. Mas não justifica. Foi ruim, deixei meus amigos tristes, amigos que fazem parte do movimento. E um monte de gente chateada comigo. Então peço perdão a vocês. Errei feio", disse ele.

O que aconteceu?

Durante uma live realizada na últim quinta-feira, 12, o artista falava sobre sua identidade racial ao responder os internautas. "Eu sou preto, mas represento o que a raça tem de mais sofisticado", disse. "Qualquer um que ouve hip hop é burro. Qualquer um, qualquer um. Sem exceção", disparou ele.

"Outro dia, eu vi um trecho de uma entrevista desse bobalhão, Rafinha Bastos. 'Ah, porque hip hop é o tipo de música que eu mais gosto de ouvir'. O cara é um imbecil", complementou. Em seguida, foi questionado sobre o que "pessoas inteligentes" ouviriam. "Jazz e música clássica", ele respondeu.

O comentário de Ed Motta não foi bem recebido nas redes sociais, em especial entre os fãs de hip hop. "As pessoas estão bravas comigo e acham que vão mudar minha opinião", disse o músico, em inglês, em outra oportunidade após a grande repercussão de seu comentário.

Veja o pedido de desculpas de Ed Motta: