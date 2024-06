Chico Buarque aparece em fotos raras ao lado de Gilberto Gil: "Amizade"

O cantor Chico Buarque celebra seus 80 anos,nesta quarta-feira,19. E Gilberto Gil usou as redes sociais para homenagear o amigo

O cantor Chico Buarque celebra seus 80 anos nesta quarta-feira,19. E o também cantor Gilberto Gil usou as redes sociais para homenagear o amigo. Ele escolheu alguns momentos especiais que compartilhou com o aniversariante. Nas imagens, os artistas são vistos tanto no palco quanto em momentos do dia a dia.

"No aniversário de @chicobuarque, a #EquipeGil relembra momentos especiais de uma amizade que rendeu grandes composições para a música brasileira. E deixamos um desafio para vocês: contem nos comentários alguma música escrita pelos dois", diz a legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Sorte a do Brasil em ter Gil e Chico! Vida longa ao Chico. Além de ser um artista maravilhoso, esteve sempre do lado certo da história", disse um. "Ainda bem que temos vocês. Vida longa Chico!", disse outro. "Separados são dois artistas incríveis! Com inteligência e habilidades únicas. Juntos, são um fenômeno", escreveu uma outra internauta.

Veja a publicação:

Chico Buarque em Paris

Para celebrar a data, o artista está em Paris com a advogada e jurista Carol Proner, com quem se casou em 2021. E ela também se declarou para o amado. "A gente se diverte. Parabéns, meu amor. Nosso amor. Chico Buarque", escreveu Carol em seu Instagram.

Na capital francesa, também estão duas das três filhas do artista: Luisa e Helena. Silvia, a mais velha, foi e já retornou ao país. Elas são herdeiras de Chico e de Marieta Severo. Os dois foram casados por mais de 30 anos.

Silvia também homenageou o pai em seu perfil nas redes socias. "And My heart belongs to daddy (e o meu coração é do papai, em inglês)". Segundo informações do jornal O Globo, os sete netos do artista, Chico, Lia, Irene, Teresa, Clara, Cecília e Leila, vão comemorar o aniversário do avô em Paris.