É possível ter dois pais? Entenda decisão sobre certidão de nascimento da filha de Kelly Key

Suzanna Freitas, a filha de Kelly Key, falou através de suas redes sociais o motivo para chamar o padrasto, Mico Freitas, de pai

Suzanna Freitas, a filha de Kelly Key, explicou através de suas redes sociais o motivo para chamar o padrasto de pai. A influenciadora falou sobre a decisão de ter o nome de Mico Freitas, o marido de usa mãe, e de Latino em sua certidão de nascimento.

A inclusão de outro nome no documento é possível por causa da paternidade socioafetiva, que é uma forma de parentesco que se dá em decorrência do afeto e não por meio de laços sanguíneos, como é o caso de Suzanna e Mico. O angolano é reconhecido na Justiça como pai da primogênita de Kelly Key desde agosto de 2018. A questão foi resolvida de forma pacífica em um acordo com Latino, o genitor da jovem.

A questão gerou dúvidas nos seguidores de Suzanna, que resolveu esclarecer os fatos. "Eu acho interessante falar sobre isso pra deixar registrado, porque ninguém entende porque eu chamo meu padrasto de pai. A minha mãe e meu pai. Mico, se conheceram quando ela foi fazer um show em Angola (…) ele é angolano, tem nacionalidade angolana e minha mãe foi fazer um show e eu tinha uns dois, três aninhos. E minha mãe não estava mais junto com o Latino quando eles se conheceram. Ao contrário do que muitos falam ou pensam, eles não estavam mais juntos", contou ela em um vídeo publicado na sua conta no TikTok.

Suzanna ainda falou sobre o romance dos pais, que começou em segredo, mas que Mico Freitas sempre participou de sua criação. "Minha mãe resolveu ficar quieta e fechar os olhos para algumas coisas que aconteciam. E eles começaram a namorar, só que meu pai foi de férias para o Brasil para ficar dois meses e acabou ficando vários anos. Ele não voltou mais e começou a acompanhar a minha mãe nos shows, minha mãe apresentava ele como segurança, ninguém sabia que eles eram namorados."

Ela finalizou dizendo que Latino também entende a relação entre os dois. "Eu era muito pequenininha e essa relação foi acontecendo muito naturalmente, tanto pra ele, quando pra mim. Ele [Latino] super entende a importância que meu pai Mico tem na minha vida. Tudo isso é claro, bem resolvido."

KELLY KEY E MICO FREITAS EXPLICARAM O ACORDO FEITO COM LATINO

O casal usou o canal no YouTube da cantora na época para explicar como foi feito o acordo com Latino. No vídeo, o empresário diz que ficou incomodado com algumas situações ao longo dos anos. "No nosso caso em questão, tem que entrar com um processo, mas ninguém processou a outra parte, nada disso, foi tudo amigável. A outra parte não foi réu, concordou, assinou, foi tudo certo, não teve confusão nenhuma", disse ele.

Kelly Key explicou que existem duas formas de se conseguir a paternidade socioafetiva, e que Suzanna decidiu pela mais simples. "Tivemos da outra parte uma resposta positiva de cara. A Suzanna mandou uma mensagem para o pai biológico fazendo as solicitações que ela gostaria e instruída pelo advogado. [...] Foi rápido pois foi um acordo, não precisou de justiça, foi uma conversa".