E agora? Situação é grave e Ana Hickmann pode perder apartamentos e carros de luxo

Ana Hickmann pode perder apartamentos e carros de luxo, diz site; veja as novas revelações

A crise financeira enfrentada pela apresentadora Ana Hickmann aparentemente é muito grave. Pelo menos é o que garantem as novas revelações sobre as dívidas das empresas da contratada da Record TV.

Segundo informações do 'Notícias da TV', as empresas administradas pela loira e por seu marido, Alexandre Corrêa, foram alvo de 15 ações de cobrança judicial só nos últimos meses. Se somados, os valores cobrados pelos credores ultrapassam R$ 9,5 milhões.

De acordo com a apuração do veículo, a sequência de problemas para honrar os compromissos indicam que falta liquidez para os empreendimentos da loira, o que pode indicar uma falência iminente. Ana Hickmann corre o risco de perder dois apartamentos e cinco carros que estão em seu nome.

Há ações de execução cobradas por instituições financeiras, governos e fornecedores. Os serviços de consulta de crédito já indicam que a Hickmann Serviços Ltda, principal braço dos negócios da apresentadora, não está apta a receber novos empréstimos, o que ainda dificulta uma possível recuperação.

O 'Notícias da TV' ainda revela que há dívidas com o IPTU (cerca de R$ 23,5 mil), e não pagamentos de impostos, como o PIS e Cofins. O IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) também não foram recolhidos. A todo, a dívida com a Fazenda pode ultrapassar os R$ 200 mil.

Apresentadora se pronunciou nesta quinta, 16

Nesta noite de quinta-feira, 17, a apresentadora Ana Hickmann divulgou uma nota oficial sobre o desentendimento que teve com seu marido, o empresário Alexandre Correa, no último sábado, 11. Em vídeo compartilhado no seu canal oficial do YouTube, a famosa contou o seu ponto de vista sobre o que aconteceu.

"Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando: 'Oi pessoal, tudo bem?', porque não tá tudo bem. Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, ao final do programa 'Hoje em Dia', eu ainda não estou pronta pra falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado. Mas eu prometo que vou fazer isso muito em breve. Eu sempre fui muito transparente com todo mundo, na minha vida eu sempre fui muito transparente e verdadeira com vocês", iniciou.