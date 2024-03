Dudu, do Palmeiras, é obrigado a dividir seu patrimônio com ex-mulher

Justiça determina que Dudu, atacante do Palmeiras, é obrigado a dividir seu patrimônio com sua ex-mulher, Mallu Ohana; saiba o valor!

Nesta segunda-feira, 25, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o jogador de futebol Dudu será obrigado a dividir seu patrimônio com sua ex-mulher, Mallu Ohanna. Com isso, o atacante do Palmeiras deve devidir seus bens acumulados ao longo de 10 anos de seu antigo relacionamento.

Segundo o G1, o ex-casal, que teve um relacionamento entre 2009 e 2020, a Justiça não acatou o recurso do jogador contra o acórdão proferido na 2ª Câmara de Direito Privado, que definia uma partilha de 50% do patrimônio entre os dois, que possuem dois filhos juntos.

Com isso, Dudu será obrigado a dividir seu patrimônio avaliado em R$ 70 milhões com Mallu. O ex-casal está em processo de reconhecimento e dissolução de união estável desde o fim de seu relacionamento há 4 anos.

Dudu já é casado com outra mulher

Após o fim de seu relacionamento com Mallu Ohanna em janeiro de 2020, o jogador de futebol Dudu seguiu em frente com sua vida amorosa. Em novembro de 2022, o atacante do Palmeiras se casou com a empresária Paula Caroline Campos, com quem assumiu seu relacionamento após o seu término com a mãe de seus dois filhos.

Amigos e familiares compareceram à cerimônia, como o técnico de Dudu e do Palmeiras, Abel Ferreira, e os ex-BBBs Gustavo Marsengo, que por sua paixão pelo clube, se aproximou dos jogadores, e Laísa Caldas, que enviaram pelas redes sociais felicitações ao novo casal. “Muito amor para vocês”, escreveu o influenciador.

Hoje, o casal está à espera de sua primeira filha. O anúncio da gravidez foi feito no fim de fevereiro e nesta segunda-feira, 25, o casal contou que eles estão à espera de uma menina, que se chamará Esther.