Dudu Azevedo fala sobre carreira e contratos na TV: 'Oportunidades'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Dudu Azevedo compartilha sobre paixão pela arte, novos projetos na carreira, relacionamentos e paternidade

Com três décadas dedicadas a trajetória artística, o ator Dudu Azevedo (45) segue se reinventando. Depois de encerrar contrato com a Record TV, ele está em uma série no streaming e tem alguns projetos como comunicador. Em entrevista à Revista CARAS, ele avalia sua carreira na arte e TV: "Oportunidades".

Em 2021, após encerrar os trabalhos da novela Gênesis, onde interpretava Jesus, Dudu anunciou que não renovou contrato com a Record. A parceria foi marcada por um longo período dedicando-se às tramas bíblicas da emissora.

“Contratos longos trazem uma sensação de estabilida tanto financeira quanto no que se refere ao fluxo de trabalho. Hoje, busco projetos que julgo interessantes, tenho a possibilidade de criar, desenvolver e, algumas vezes, escolher, quando o momento é de boas e inúmeras oportunidades”, declara.

Azevedo está no elenco da série Cosme e Damião Quase Santos, que estreia, em breve, no Multishow. Além do canal, o produto audiovisual também estará disponível no Globoplay: “Eu fiz uma participação nessa série, um personagem engraçado, passageiro na trama, mas que foi divertido e prazeroso de fazer”, comenta.

Entre seus novos projetos, Dudu compartilha que se dedica a carreira de comunicador: “Sempre quis ser comunicador, faz tempo que penso e desenvolvo isso. As mensagens que compartilho nas redes vêm de um viés mais forte. No caso, é mesmo o desejo e a importância de propagar boas reflexões, inspirações, bons pensamentos e palavras de conforto e acolhimento”.

Azevedo também avalia o atual cenário da TV brasileira: “A instabilidade do mercado exige preparação e maturidade para enfrentar os momentos de poucas oportunidades, mas é também uma oportunidade para explorar novas possibilidades e me dedicar a diferentes áreas, como a música, a comunicação e o audiovisual”, conta.

Relacionamento e paternidade

Dudu anunciou o término de sua relação com a médica Fernanda Mader (39) em 2021. Desde então, ele segue solteiro, mas reforça sobre o poder do amor romântico e não descarta a possibilidade de um novo romance: "É o maior presente que nós podemos receber e compartilhar” .

O ator é pai de Joaquim, de 4 anos, fruto do seu casamento com Fernanda. Azevedo não poupa elogios para se referir a paternidade: “Ser pai é uma das melhores coisas da minha vida. É um privilégio poder compartilhar momentos preciosos com meu filho e vê-lo crescer e se desenvolver”, finaliza.