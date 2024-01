Duda Reis surge em novas fotos ao lado do marido: "Eterno namorado"

Em clima de romance, Duda Reis posou ao lado de seu marido, o cabeleireiro Eduardo Nunes, em momento descontraído na piscina

Nesta terça-feira, Duda Reis aproveitou o calor para tomar um banho de piscina ao lado de seu marido, Eduardo Nunes. A atriz compartilhou uma foto com o amado em seu perfil oficial no Instagram, onde aparece com um biquíni vermelho, ganhando um carinho do cabeleireiro.

"Meu eterno namorado", legendou ela em inglês. Nos comentários, fãs e amigos do casal mandaram recados de amor e elogios. "Lindos", disse a modelo e ex-Fazenda Jakelyne. "Viva o amor!", disse outra seguidora. "Uma boneca. Que Deus abençoe vocês dois cada vez mais!", afirmou outra internauta.

O casamento de Duda Reis e Du Nunes

No dia 28 de novembro de 2023, a atriz Duda Reis surpreendeu ao anunciar que oficializou a sua união com o cabeleireiro Eduardo Nunes. Por meio de suas redes sociais, ela compartilhou detalhes exclusivos da cerimônia intimista e luxuosa realizada no interior de São Paulo, abrindo um álbum de seu conto de fadas da vida real.

Em seu perfil oficial no Instagram, Duda compartilhou um vídeo mostrando detalhes do casamento, que foi realizado em um espaço de eventos luxuoso com inspiração na arquitetura marroquina, projetado pelo ator Raul Cortez. A estrutura deu o ar da graça durante a cerimônia, que aconteceu ao ar livre no jardim com vista para a piscina.

Além disso, a atriz compartilhou novos detalhes da decoração, destacando os arcos de flores em tons de branco e verde. Um momento especial foi quando a noiva desceu ao altar na companha de seu pai, passando por uma escada repleta com flores nos mesmos tons, que também foram as cores eleitas para as vestes dos noivos.

Nas imagens compartilhadas por Duda, a atriz exibe detalhes de seu vestido de noiva fora do comum. A loira saiu do básico e escolheu um modelo curto com bordados de brilhantes brancos e prateados no estilo 'boneca'. Ela também apostou em um laço branco no lugar do véu e um salto alto. Já Eduardo decidiu usar um terno em um tom de verde claro.