Duda Nagle confessa que crise no casamento com Sabrina Sato persiste: "Problema"

Em entrevista para o programa de Ronnie Von, Duda Nagle confessa que crise segue, mas os dois estão tentando contornar

O ator Duda Nagle fez um relato sincero de seu casamento com Sabrina Sato. O casal, que já enfrentou problemas no passado, deu uma nova vida ao relacionamento após um longo processo de autoconhecimento.

Nesta sexta-feira (10), ele contou ao Manhã do Ronnie, na RedeTV!, que os problemas seguem. Agora, o casal está com uma rotina de compromissos intensa.

"As coisas são muito misturadas. Essa coisa do fenômeno e da pessoa. O nosso grande problema é a escassez de tempo, temos que contornar isso", afirmou ele que contou que é difícil ter energia para a vida de casal.

"A gente não sabe o que é dia útil, artista não tem essa. Ainda mais agora que está chegando o Carnaval e a rotina dela está mais intensa", afirmou.

Segundo ele, na criação da filha os dois se unem - ele até disse que os dois decidiram juntos se mostrariam ou não a filha. "Com a Zoe é uma proporção muito maior, até porque hoje existem as redes sociais. No começo ficamos um pouco preocupados: 'Será que vamos mostrar a Zoe ou não?'. Mas acabamos mostrando", refletiu.

Sabrina Sato relembra crise no casamento

A apresentadora Sabrina Sato celebrou o reencontro com Pedro Bial (64) após quase 20 anos! A artista participou do Conversa com Bial e falou sobre momentos importantes da vida e carreira. Ela comentou sobre o casamento com Duda Nagle, com quem tem uma filha, Zoe (3), e recordou o período de crise, quando tomou a decisão de voltar para a terapia.

“Casamento é parecido (com o confinamento). Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, disse ela.