Dua Lipa sobre cuidado com a saúde mental: "Não sou muito boa em terapia"

Em nova entrevista à Rolling Stone, Dua Lipa abriu detalhes sobre o cuidado com a saúde mental e como será seu terceiro álbum de estúdio

Em uma nova entrevista à revista Rolling Stone, Dua Lipa, que estampa a capa do mês, alegou não ser muito boa em terapia. A cantora confessou que já teve que lidar com aspectos muito complicados e difíceis, mas para ajudá-la nesses momentos turbuentos ela prefere a meditação e o ioga para cuidar da sua saúde mental.

“Para ser honesta, não sou muito boa em terapia. Por mais que seja disciplinada em tantas áreas da minha vida – ou tente ser – tenho um pouco mais de dificuldade me trancando para falar sobre como me sinto.”, contou a dona do hit New Rules.

Dua justifica que a maior razão disso é ela ter uma boa abertura para conversar com os amigos. "Acho que isso se deve em parte ao fato de ter uma comunicação muito fácil com meus amigos. Converso com meus amigos sobre tudo o que está acontecendo”. Ela ainda acrescentou que gosta de "fechar o círculo" quando precisa lidar com questões difíceis. Para a cantora, enfrentar as questões de frente a ajuda a seguir adiante.

Novos lançamentos de Dua Lipa

Ainda em entrevista à Rolling Stone, Dua Lipa falou mais afundo sobre seu terceiro álbum de estúdio, com data de lançamento ainda para este ano. Apesar dos rumores de que ela está atualmente em um relacionamento com Callum Turner, ela afirmou que o disco foi escrito sobre ‘ser solteira’.

“Acho que tenho uma ideia do tipo de pessoa que sou no amor e nos relacionamentos, e sinto que é tudo ou nada”, explicou. “Quando estou com alguém, estou lá apenas para dar o meu 100 por cento, meu tudo”, disse ela.

Após fechar acordo com sua antiga gravadora, TAP Music, Dua Lipa conseguiu comprar os direitos de suas próprias músicas, algo que nem todos os artistas conseguem. De acordo com a revista Billboard, agora a cantora detém os direitos de publicação do seu catálogo de sucessos.

A copresidente da gravadora, Anna Neville, confirmou a informação. “Desejamos a Dua tudo de melhor para o futuro. Este é um momento emocionante para a nossa editora – estamos expandindo nossos serviços e equipes globalmente e continuamos adicionando escritores e artistas talentosos à nossa lista já estelar”, disse ela em comunicado.

Em nova publicação em seu Instagram oficial, a cantora Dua Lipa divulgou a data de seu novo lançamento, a música Training Season, no dia 15 de fevereiro.