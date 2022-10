Dony De Nuccio lamenta a morte da avó: 'Não aprendi a me despedir'

Dony De Nuccio presta homenagem carinhosa ao se despedir da avó: 'Um dia a gente se encontra de novo'

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 09h54

O jornalista e apresentador Dony De Nuccio (38) está de luto nesta quarta-feira, 12. A avó dele faleceu nesta semana e ele prestou uma homenagem comovente nas redes sociais.

O rapaz relembrou uma foto com a avó e falou da importância dela em sua vida e também da dor da saudade.

"Não aprendi a me despedir. Mesmo sabendo que em algum momento esse dia chegaria, em pensamento eu empurrava ele pra frente. Bem longe. Tentando fazer com que a vida não acabasse nunca. Minha Abuela. Minha inspiração em tantas jornadas. Obrigado por cada momento que passamos juntos. Obrigado por ter me amado tanto", disse ele.

E completou: "Como você dizia, não existe distância. No sentimento e no coração sempre estivemos conectados. E vamos continuar assim. Até meu último dia. Minha vida foi mais colorida porque você fez parte dela. Foi uma honra e uma alegria imensa ter vivido com você. Tomara: um dia a gente se encontra de novo. E pode me esperar com aquela torta de maçã deliciosa, com gostinho de infância, que só você sabe fazer".

Confira o post de Dony De Nuccio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dony De Nuccio (@donydenuccio)

