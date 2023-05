Disfarçados, Bella Campos e MC Cabelinho aproveitam lazer em ida ao cinema

Atriz Bella Campos mostra look disfarçado combinando com namorado, rapper MC Cabelinho, para evitar serem reconhecidos

Na noite desta segunda-feira, 8, a atriz Bella Campos (25) decidiu surpreender seus seguidores ao usar suas redes sociais para compartilhar um momento de diversão e lazer ao lado do namorado, o rapper MC Cabelinho. Os dois apareceram com looks disfarçados para que pudessem ir ao cinema.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz brincou sobre estarem imperceptíveis ao público, enquanto vestiam o mesmo modelo de moletom. O casal de atores que está ao vivo na novela Vai na Fé, da TV Globo, deu um passeio romântico em um shopping da cidade do Rio de Janeiro, combinando o look de forma despojada.

“Tentando vir ao cinema sem ser reconhecido”, disse Bella, rindo bastante, enquanto mostrava o outfit, que era composto por chinelos, meias e o moletom lilás, com um capuz que cobria a cabeça dos dois pombinhos. Os usuários acabaram não gostando muito da atitude dos dois. "Estão se achando demais", disparou um. "Se uma pessoa não quer ser reconhecida num shopping ela se veste normal, agora meia, chinelo e moletom roxo todo mundo olha. Conclusão: meteram essa desculpa pq não foram reconhecidos mesmo", brincou um outro.

🚨 VEJA: Mc Cabelinho e Bella Campos vão ao cinema encapuzados para não serem reconhecidos e são criticados:



“Estão se achando demais”. pic.twitter.com/GkqnTHc33Q — POPTime (@siteptbr) May 9, 2023

MC Cabelinho se declara para Bella Campos

Após se declarar com uma tatuagem em homenagem à namorada Bella Campos, MC Cabelinho fez uma declaração romântica pelas redes sociais. o artista encantou os seguidores nas redes sociais na última quinta-feira, 04, ao compartilhar um registro romântico com a amada.

Juntos desde outubro do ano passado, o cantor surgiu agarradinho com Bella, que aparece segurando sua cachorrinha. "MOTIVO DO LLD", disse Cabelinho na legenda da postagem, se referindo ao seu álbum Little Love Deluxe, dedicando todas as suas canções românticas para a atriz.