Após tatuagem para Bella Campos, MC Cabelinho posa com a atriz: ''Casal referência''

Rapper MC Cabelinho celebra álbum e compartilha clique romântico em que aparece coladinho com a namorada, a atriz Bella Campos

O rapper MC Cabelinho (27) encantou os seguidores nas redes sociais na última quinta-feira, 04, ao compartilhar um registro romântico com a namorada, Bella Campos (25)!

Os dois, que estão no ar na novela das sete da TV Globo, Vai na Fé, e assumiram o relacionamento em outubro do ano passado, surgiram coladinhos em foto publicada pelo artista em seu perfil no Instagram. Na imagem, Bella aparece segurando sua cachorrinha."MOTIVO DO LLD", disse Cabelinho na legenda da postagem, se referindo ao seu álbum Little Love Deluxe.

"Tá sinistro", disse Djonga nos comentários. "Vocês dois", elogiou Yasmin Brunet. "Perfeitos", "Não se separem nunca", "Erra nunca", "Tipo cena de novela, tipo Cabelinho e Bella, tipo a Bela e a Fera", "Casal referência", "Não sei qual dos dois tem mais sorte", babaram os fãs.

Recentemente, Cabelinho fez uma homenagem mais que especial para Bella. Ele tatuou o nome da amada em seu pescoço, na parte de trás de sua orelha, surpreendendo com a demonstração de amor.

Confira MC Cabelinho com Bella Campos:

MC Cabelinho revela quanto faturou em seus últimos shows

Namorado da atriz Bella Campos, o cantor MC Cabelinho surpreendeu ao revelar quanto faturou nos shows que fez no último final de semana. Em uma aparição nas redes sociais, ele revelou que sua conta bancária ficou recheada com os cachês do seu trabalho nos últimos dias.

O rapaz faturou cerca de R$ 500 mil em apenas quatro dias de trabalho e ficou radiante com o valor. Tanto que ele comemorou os dias de sucesso com um recado para os fãs.

"Aí tropa! Cheguei em casa agora, estou fazendo show desde quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. Quatro shows na semana. Estou cansadão, fé em Deus. Quero agradecer aos fãs que brotam no show, geral cantando... Mano, e o melhor disso tudo, é saber que faturei mais de meio milhão de reais. Estou muito feliz. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Esquece, vencemos", declarou ele.