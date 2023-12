Discreta, irmã de Zezé di Camargo declara apoio para Graciele Lacerda: "Amor"

Em comentário nas redes sociais, irmã de Zezé di Camargo declara apoio para Graciele Lacerda; Marlene Camargo raramente se envolve em polêmicas

Marlene Camargo, uma das irmãs do cantor sertanejo Zezé di Camargo, surpreendeu os seguidores ao deixar um comentário público em apoio à Graciele Lacerda. A declaração apareceu na noite deste domingo, 10.

Na fala, ela disse que torce pelo amor entre o irmão e a jornalista. "Cunhada você sabe o quanto fico feliz em ver você e meu mano juntos, Deus continue abençoando o amor e a união de vocês!", escreveu ela nas redes sociais.

O comentário apareceu no desabafo que Graciele Lacerda publicou para os fãs. "Pessoas são motivadas a fazerem coisas boas e ruins por inúmeros sentimentos, dos mais genuínos aos maios levianos. E é preciso ter cuidado quando se fala da vida do outro. É preciso ter responsabilidade quando se julga a vida do outro. Eu espero que ninguém passe por tudo que passei, e agradeço a Deus por ter tido fé e pessoas a minha volta me apoiando", disse ela.

Vale lembrar que a noiva de Zezé di Camargoconfessou no Domingo Espetacular que usava um perfil falso para fazer comentários. Muito emocionada contando sua história de amor com o cantor, a jornalista explicou o motivo de ter feito a conta. "Criei um perfil falso para me defender de acusações, porque estavam criando vários [perfis] para me atacar. Criei com o meu e-mail e meu endereço porque não tinha a intenção de sacanear ninguém. Só queria me defender, precisava falar", disse.

Marlene Camargo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Amabylle não pode se pronunciar

Igor Camargo, filho caçula de Zezé di Camargo, desabafou nas redes sociais na quinta-feira, 7, após sua esposa sofrer uma derrota na Justiça. É que Amabylle Eiroa foi obrigada a deletar as publicações que fez em seu perfil expondo Graciele Lacerda e não pode mais falar sobre o assunto, podendo sofrer represálias da justiça.

Incomodado com as notícias sobre o assunto, ele negou que a noiva do pai tenha conseguido uma "vitória". Segundo ele, a situação ainda será discutida nos tribunais.