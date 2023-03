Discreta, Cleo Pires curte noitada em São Paulo agarradinha com o marido

A atriz Cleo Pires surge agarradinha com o marido durante show do Coldplay; confira o clique do casal

Na noite da última segunda-feira, 13, a atriz Cleo Pires (40) se jogou na farra com o namorado, o empresário, Leando D'Lucca (38), para assistir ao show de sucesso do Coldplay, realizado no Morumbi, em São Paulo.

Acompanhado do amado, a beldade aproveitou cada minuto da apresentação para tietar os artistas e cantar todas as músicas da banda. Em seu perfil do Instagram, a atriz fez questão de mostrar que subiu nos ombros do marido, para ter uma visão melhor do palco, onde estavam os astros.

Na ocasião, a morena surgiu toda fashionista e elegeu um cropped prero, calça pantalona e jaqueta corta vento. Nas imagens, Cleo não escondeu a alegria de estar vivendo um momento inesquecível ao lado de seu amor.

Vale lembrar que recentemente Cleo Pires deixou os fãs babando ao surgir com biquínis cavados e poses pra lá de sensuais em uma série de fotos publicadas na web.

VEJA O STORY DE CLEO PIRES:

Foto: Reprodução/Instagram

Cleo Pires abriu a intimidade e revelou nas redes sociais os cliques da viagem que fez para Pernambuco, ao lado do marido, Leandro D'Lucca. Usando top jeans com uma aplicação de coração na frente, e uma saia branca justinha, a estrela posou em fotos ao lado do amado, e de amigos, em uma viagem ao arquipélago de Fernando de Noronha.

Os fãs ficaram eufóricos com o belíssimo clique. "Lindos demais", comentou um. "Vocês são LINDOS juntos", escreveu outro. "Casal de celebridades mais lindo do Brasil”, declarou um terceiro.