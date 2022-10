Dias após anunciar separação, Maíra Cardi curte pôr do sol ao lado da filha, Sophia

Recém-separada, aa influenciadora digital Maíra Cardi mostrou um momento especial ao lado da filha

Maíra Cardi (39) encantou os seguidores das redes sociais na tarde deste domingo, 9, ao compartilhar alguns cliques com a filha, Sophia (3).

Em seu perfil no Instagram, a coach e influenciadora digital surgiu enrolada em uma toalha apreciando o pôr do sol ao lado da herdeira, fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar (33), de quem se separou recentemente.

Na legenda da publicação, Cardi revelou que a menina ama desfrutar a natureza. "Sophia ama assistir o pôr do sol, não porque eu disse que é lindo, mas porque ela me assiste ver e desfrutar!", escreveu a coach.

A postagem recebeu elogios dos fãs. "Essa foto tá uma pintura, lindas demais", disse uma seguidora. "Lindas. Que Deus abençoe sempre sua vida e da sua filhota", comentou outra. "Parece um quadro de tão lindo", afirmou uma fã.

Confira os cliques de Maíra e a filha apreciando o pôr do sol:

Maíra faz esclarecimento após separação

Neste sábado, 8, Maíra Cardi usou as redes sociais para fazer um longo desabafo. A coach gravou um vídeo para esclarecer alguns boatos que surgiram após ela anunciar o fim de seu casamento com Arthur Aguiar.

"Achei que não ia ter que dar detalhes, ingenuidade a minha. [...] Começou com a notícia que o Arthur tinha três ou quatro amantes, depois, que eu fiz ele assinar uma procuração. Que me dava direito e poder total sobre ele, quem me dera (risos). E que eu tinha pegado todo o dinheiro... Uma notícia completamente diferente...", disse ela em um trecho do vídeo.

