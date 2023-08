Descubra o motivo que faria Arthur Aguiar voltar ao Big Brother Brasil

Em participação de um podcast, o vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar, revelou o motivo que lhe faria retornar ao reality

Nesta quarta-feira, 2, o vencedor do Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar, revelou em que condições ele retornaria ao reality show da Globo. Durante participação no podcast Selfie Service, apresentado pelo influenciador Lucas Maciel, o ex-marido de Maíra Cardi disse que só voltaria caso houvesse um convite especial.

Na entrevista, Lucas questionou Arthur se ele teria vontade de fazer parte de um BBB só de campeões. O ator rapidamente afirmou que sim e até revelou um combinado com outra grande vencedora do programa, Juliette Freire.

"Participaria. Eu encontrei a Juliette no meu dermatologista lá no Rio e a gente teve exatamente essa conversa, se a gente participaria se tivesse um BBB de campeões. Os dois falaram a mesma coisa e ela disse que iria", confessou. Com isso, os fãs no chat ao vivo do podcast ficaram animados com a notícia.

Arthur também revelou que Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil, foi a pessoa para quem ele mais torceu na história do reality. O ator também não conseguiu apontar qual ex-campeão mais lhe daria trabalho em uma possível edição especial.

"Eu acho que pelo menos de 2019 para trás, aquelas pessoas [os vencedores] já não são elas. Elas não são mais aquelas pessoas que ganharam. Elas já são outras pessoas", opinou Arthur. "A minha já mudou, agora imagina a de 19 para baixo. Por exemplo, o próprio [Kleber] Bambam, ele não tem nada a ver com o Bambam do primeiro [programa]", finalizou.

Confira o podcast na íntegra:

Após traições, Maíra Cardi revela como voltou a acreditar no amor

Na última terça-feira, 2, a ex-esposa de Arthur Aguiar, a influenciadora digital Maíra Cardi, revelou como voltou a acreditar no amor após relacionamento conturbado com o vencedor do BBB 22. A noiva do empresário Thiago Nigrousou seus stories para responder um fã, que lhe perguntou como ela fez para se apaixonar novamente.

A influenciadora tinha uma resposta na ponta da língua. "Eu nunca deixei de acreditar no amor!", declarou. Contudo, isso nem sempre foi assim para Maíra. "Existiu um período que eu achei que ele não era possível para mim, mas ainda assim nunca deixei de buscar por ele! Sempre pensei assim: prefiro errar seguindo meu coração tentando, do que errar seguinte minha razão."

A coach, que trabalha falando sobre emagrecimento em suas redes sociais, terminou a declaração citando sua profissão. "Trabalho com a transformação do ser humano, se eu deixar de acreditar no amor eu perco meu maior Dom!", finalizou.