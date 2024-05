Bárbara Evans se declara ao marido em data especial: "Te amo"

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans se declarou para o marido, Gustavo Theodoro, ao comemorar quatro anos de casada

Bárbara Evans completou quatro anos de casada com o marido, Gustavo Theodoro, nesta quarta-feira, 29, e fez questão de comemorar a data especial na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo e influenciadora digital postou um vídeo com vários momentos do dia em que eles oficializaram a união e se declarou para o amado. "Bodas de flores e frutas. 4 anos de casados", celebrou.

Depois, a mãe de Ayla, de 1 aninho, e dos gêmeos, Álvaro e Antônio, de sete meses, agradeceu pela família que eles construíram. "Só tenho que agradecer a Deus por ter me dado uma família tão linda e especial, sem dúvidas é muito mais do que sempre sonhei. Obrigada, meu amor, que venham muitos e muitos anos!! Te amo cada dia mais", declarou.

No último dia 22, Bárbara completou 33 anos, e ela abriu o álbum de fotos de seu aniversário e mostrou alguns registros celebrando a data com um jantar em sua casa. "Um pouquinho de ontem. 33 aninhos", escreveu ela.

Bárbara Evans esclarece confusão com a madrasta

Recentemente, Bárbara Evans usou as redes sociais para esclarecer um mal-entendido com sua madrasta, Cacá Werneck. Após o casamento da DJ com sua mãe, a modelo e apresentadora Monique Evans, a influenciadora digital revelou o motivo de não marcar a madrasta em suas fotos da cerimônia depois de receber questionamentos de seus seguidores.

Através dos stories do Instagram, Bárbara trouxe à tona o assunto ao revelar que 'tinha um problema' com sua madrasta. A modelo explicou que inicialmente não conseguia marcá-la em suas fotos. No entanto, após o casamento, a influenciadora conseguiu resolver o mal-entendido e dissipar os rumores de uma desavença entre elas.

"Gente, para quem não sabe, que fala da Cacá e fala de boca cheia, a gente tinha um problema... que a gente não conseguia se marcar no Instagram. Porém, Clarice resolveu, então agora Cacá está marcado no meu Instagram", ela explicou.