Desaparecido, ator de Drake e Josh já esteve envolvido em outras confusões; relembre

Drake Bell, protagonista da série infantil Drake e Josh, foi dado como desaparecido segundo polícia internacional

O ator e cantor Drake Bell (36), conhecido por seu papel na série Drake e Josh (Nickelondeon), foi dado como desaparecido. Segundo informações do Departamento de Polícia de Daytona Beach, na Flórida, o artista pode estar em perigo. No entanto, esta não é a única confusão que o ator já se envolveu. Relembre a seguir polêmicas do ex-astro teen.

Desde o final da série Drake e Josh, em 2007, o ator vem passando por diversas polêmicas. No ano de 2009, apenas dois anos após o final da série, ele foi preso por dirigir embriagado em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. No ano de 2016, ele foi flagrado novamente digirindo embriagado e foi preso também nos EUA.

Na época, seus advogados fecharam um acordo para que ele ficasse preso por apenas 96 horas, e cumprisse o restante da pena com quatro anos de supervisão judicial. Além disso, no ano de 2014, ele entrou da Justiça americana com um pedido de falência, em decorrência de uma divida milionária que tinha adquirido.

Alguns anos depois, em 2020, ele foi acusado de ter cometido abusos e ter agredido sua ex-namorada, Melissa Lingafelt. Ela compartilhou vídeos no TikTok falando sobre a vivência dos dois e explicou que os episódios teriam acontecido há mais de 10 anos, quando ela tinha apenas 16, e os dois viviam um relacionamento.

Leia também:Ex-astro teen de 'Drake & Josh' é preso na Califórnia

Drake chegou a desmentir as acusações em entrevista ao veículo interncional Variety. "Quando nosso relacionamento acabou –há mais de uma década– nós, infelizmente nos xingamos, falamos coisas terríveis um ao outro mas foi apenas isso", disse ele, que ainda afirmou ter dado apoio financeiro à ex um ano antes, em 2019.

Em 2021, o ator e cantor foi indiciado por colocar um menor em risco e disseminar conteúdos prejudiciais a jovens. Segundo o site Page Six, ele pagou uma fiança de R$ 12 mil e foi liberado. No entanto, dias depois, ele se declarou culpado por duas acusações que envolviam menores de idade, em Ohio, nos EUA.

Uma das acusações fazia referência a um caso que aconteceu no Canadá, no final de 2017, em que o artista manteve uma conversa inapropriada uma adolescente de 15 anos, que chegou ter cunho sexual. No ano seguinte, em 2018, a jovem registrou um boletim de ocorrência contra o astro da série Drake e Josh.

Segundo a polícia, o artista foi visto pela última vez nesta quarta-feira, 12. Ele estava dirigindo um carro cinza da marca BMW, modelo 2022, por volta das 21h, na região de Mainland High School, na Flórida. Em seu perfil do Instagram o artista acumula 4 milhões de seguidores e fez sua última publicação em meados de março.