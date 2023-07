Dercy Gonçalves teve túmulo aberto oito anos após sua morte; relembre por quê

Em 2013, Gugu Liberato foi responsável por finalizar mistério envolvendo enterro de Dercy Gonçalves

Dercy Gonçalves (1905 - 2008) definitivamente foi uma das comediantes brasileiras mais aclamadas de todos os tempos. Nesta quarta-feira, 19, seu falecimento completa 15 anos e seus admiradores seguem exaltando sua genialidade. No entanto, por muitos anos seu enterro virou alvo de um grande mistério.

Vítima de complicações de uma pneumonia grave, Dercy morreu em 19 de julho de 2008, aos 101 anos. Na época, o momento de despedida da artista gerou comoção nacional e muitos ficaram intrigados com um pedido especial feito por ela antes de morrer: "ela queria que seu caixão fosse enterrado em pé". A justificativa seria para que ela "continuasse sua caminhada depois de morta".

Até então o pedido da humorista havia sido aceito, mas dias após o seu sepultamento, moradores da cidade Santa Maria Madalena, cidade onde Dercy foi enterrada, passaram a compartilhar informações contrárias. Os boatos apontavam que o ícone nacional teve o caixão colocado na posição horizontal.

Diante das dúvidas e da revolta dos fãs, que acreditavam que assim a artista jamais iria descansar em paz, o apresentador Gugu Liberato decidiu por finalizar o mistério.

Em 2013, durante seu primeiro programa na Record TV, Gugu acompanhou a exumação do túmulo de Dercy. "O fim de um mistério: é lenda ou verdade que a atriz foi sepultada de pé? Até a filha da humorista estava curiosa para saber a resposta" , anunciou a atração.

Ao chegar no local, Gugu confirmou a teoria dos fãs da comediante e descobriu que o caixão estava na horizontal, contrariando seu desejo inicial. A resposta veio durante uma entrevista com Magdala Feijó, uma amiga pessoal de Dercy.

Em conversa com Gugu, ela confessou que, depois do enterro, a equipe responsável pelo funeral fez a lacração errada e precisou reabrir o túmulo para fazer ajustes. Aproveitando o momento, Magdala resolveu mudar a posição do caixão. "Fiquei com pena e mandei deitar o caixão. Pensei: ‘Vamos deixar ela descansar em paz" , confessou.

O corpo de Dercy foi enterrado em um mausoléu antigo, construído a seu pedido, em 1991. O jazigo conta com uma escultura em formato de pirâmide de vidro, assim como ela desejou. Até os dias atuais o local é tratado como atração turística da cidade, que fica localizada na região serrana do Rio de Janeiro.